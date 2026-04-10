Bayern-Trainer Vincent Kompany feiert am Freitag seinen 40. Geburtstag. Bayern-Legende und Landsmann Jean-Marie Pfaff gratuliert ihm in der AZ und erklärt, was ihn auszeichnet.

An der Säbener Straße kommt man dieser Tage gar nicht mehr aus dem Feiern raus. Und nein, nicht nur wegen der jüngsten Siege. Die gab es natürlich auch. Aber am Freitag steht beim FC Bayern der nächste runde Geburtstag an. Nach Manuel Neuer (27. März) reiht sich der nächste Münchner in die Riege der 40er ein: Coach Vincent Kompany.

Pfaff über Kompany: "Er soll so bleiben, wie er ist"

"Ich wünsche ihm vor allem Gesundheit", betont sein Landsmann und Bayern-Legende Jean-Marie Pfaff im Gespräch mit der AZ und schiebt hinterher: "Er soll so bleiben, wie er ist." Klare Ansage. Aber Kompany fährt beim Rekordmeister damit aktuell gar nicht so schlecht. Ganz im Gegenteil: Die Bayern sind noch in allen drei Wettbewerben aussichtsreich vertreten.

Seine Spieler haben ihm jüngst in Madrid mit dem 2:1 gegen Real ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk gemacht. Es war sein 76. Sieg im 100. Spiel mit den Bayern. Nur elf Niederlagen musste Kompany als Chefcoach der Roten hinnehmen, bei 13 Remis. Macht in der Summe einen Punkteschnitt von 2,41. Pep-Niveau! Pep Guardiola kam in seiner Amtszeit auf den identischen Wert.

Lobt seinen Landsmann Vincent Kompany: Bayern-Legende Jean-Marie Pfaff. © IMAGO

Kompany zeichnet Bodenständigkeit aus

Was die Waffen des Belgiers, oder angelehnt an die Köstlichkeit in seiner Heimat, die Waffeln des Belgiers sind? "Er ist ein normaler Mensch", meint Pfaff. Klingt simpel. Zu simpel? Nein. Denn was der ehemalige Torhüter meint: Kompany tritt intern wie extern als bodenständiger Führungscharakter auf, der die Arbeit liebt und keine Angriffsflächen bietet.

Bestes Beispiel: Auf den Pressekonferenzen stellt er sich schützend vor seine Spieler, wie jüngst den oft kritisierten Serge Gnabry. Einzelspieler werden von ihm, ob für Lob oder Kritik, nur ganz selten herausgestellt. Kompany achtet, wie viele erfolgreiche Bayern-Trainer, darunter Ottmar Hitzfeld oder Jupp Heynckes, enorm auf die Teamchemie. Die Mannschaft steht über allem, so sein Credo. Einer für alle, alle für einen.

FC Bayern hat unter Kompany "keine Ersatzspieler"

"Die Spieler schauen aufeinander und unterstützen sich", betont Pfaff, dem noch etwas ins Auge gestochen ist: "Die Bayern haben unter Vincent keine Ersatzspieler. Jeder Spieler, der auf der Bank sitzt, ist glücklich. Das war früher anders." Eine kleine Spitze gegen Vorgänger Thomas Tuchel? Klar ist: Kompany lässt die Jungspunde nun regelmäßig spielen.

Am Samstag (18.30 Uhr) gegen den FC St. Pauli dürften unter anderem Tom Bischof und Lennart Karl, die hoffnungsvollen Youngsters, wieder ihr Talent aufblühen lassen. Weniger erfolgreich ist die vermeintlich zweite Garde beim Klub dieser Tage nicht. Und das ist ein weiteres Erfolgsrezept von Kompany. Der Belgier hat eine Truppe geformt, die nicht satt wird – selbst, wenn man den Gegner ohnehin mit mehreren Toren Vorsprung verspeist.

Aleksandar Pavlovic zeigte gegen Real Madrid eine gute Leistung. © IMAGO

Man bleibt an der Säbener Straße selbst nach Galavorstellungen selbstkritisch. "In der ersten Halbzeit gab es schon drei, vier Fehlpässe, die ich nie in meinem Leben gespielt habe", analysierte Aleksandar Pavlović nach dem Real-Spiel. Wohin diese Gier noch führen kann? "Wenn sie keine Verletzungen haben, ist das Triple möglich", ist sich Pfaff sicher. Bevor die Triple-Träume aber womöglich Realität werden, könnte am Wochenende ein Rekord geknackt werden.

Am Hamburger Millerntor soll mit zwei Treffern die 102-Tore-Marke fallen. Damit hätte man nach 29 Spieltagen so viele Treffer wie nie zuvor in einer gesamten (!) Spielzeit. Auf 101 Tore kam bisher einzig die Bayern-Truppe um den "Bomber" Gerd Müller in der Saison 1971/72.

Pfaff fordert von Kane das Rekord-Tor des FC Bayern

Dass Kompany diesen Rekord haben möchte, das betonte er schon Anfang März. "Es gibt einen Rekord, der schon sehr, sehr lange steht", sagte der Coach damals, als er auf seine Ziele angesprochen wurde: "Das ist dieser Tor-Rekord." Es wäre also sicherlich kein schlechtes nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Entsprechend formuliert Pfaff eine Ansage: "Harry Kane soll das 102. Tor als nachträgliches Geburtstagsgeschenk machen."

Ob ihm Kompany die Chance dazu gibt und er die Pfaff-Forderung erfüllen kann?