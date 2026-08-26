"Die Lederhose passt mir super": Neue Bayern-Stars im Trachten-Test

Knapp vier Wochen noch, dann startet die Wiesn 2026. Der FC Bayern hat sich für das alljährliche Lederhosen-Shooting von Partner Paulaner schon einmal in Schale geworfen.

Bitte recht freundlich und cool: Die Mannschaft des FC Bayern zeigt sich beim traditionellen Lederhosen-Shooting von Paulaner bereits in Tracht gekleidet.

Stefan Matzke / sampics 31 Bitte recht freundlich und cool: Die Mannschaft des FC Bayern zeigt sich beim traditionellen Lederhosen-Shooting von Paulaner bereits in Tracht gekleidet.

Die Wiesn kann kommen! Gut vier Wochen vor dem Anstich des diesjährigen Oktoberfests am 19. September haben sich die Stars des FC Bayern für das traditionelle Lederhosen-Shooting von Partner Paulaner schon einmal in Schale geworfen. Auch Teile der Frauen-Mannschaft waren vor Ort, Giulia Gwinn und einige Mitspielerinnen aus dem Double-Siegerteam kamen extra in feinen Dirndln.

Ein besonderer Termin war das alljährliche Lederhosen-Shooting freilich für die Neuzugänge Nathaniel Brown und Ismael Saibari, die sich in Lederhosen, Janker und Haferlschuhen offenbar richtig wohlfühlten. "Die Lederhose passt mir super. Als gebürtiger Bayer war ich natürlich schon einmal auf der Wiesn und weiß daher, dass es eine ganz wichtige Party ist für Bayern", so Brown.

Saibari will Bayerns Kultur kennenlernen

Teamkollege Saibari ergänzt: "Es ist das erste Mal, dass ich diese schöne Tracht mit einer Lederhose trage und bin schon ganz gespannt auf den Wiesn-Besuch mit dem gesamten Team. Für mich ist eines ganz wichtig: Ich möchte unbedingt auch die Kultur der Stadt und des Landes kennenlernen, wo ich Fußball spiele."

Die Fotos vom Lederhosen-Shooting sehen Sie oben in der Bilderstrecke!