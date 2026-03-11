Die Davies-Seuche: Warum die erneute Verletzung für den Bayern-Star besonders bitter ist

Nach seiner Verletzung in Bergamo droht Alphonso Davies erneut ein wochenlanger Ausfall. "Er war wirklich fix und fertig", sagt Joshua Kimmich über seinen Teamkollegen, für den das Jahr der Heim-WM bislang eines zum Vergessen ist.

An seiner Reaktion war zu erkennen, dass Alphonso Davies genau wusste, was los war. Knapp 70 Minuten waren im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern und Atalanta Bergamo gespielt, da ging der Kanadier in die Knie und zog sich das Trikot über das Gesicht. Nicht vor Schmerz, sondern vor Schock und Enttäuschung.

Wieder war es der rechte hintere Oberschenkel, der dem 25-Jährigen Probleme gemacht hatte. Exakt 17 Tage zuvor hatte er sich beim 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt an derselben Stelle einen Muskelfaserriss zugezogen. Es war der erste große Rückschlag nach seinem Kreuzbandriss samt Knorpelschaden, der ihn ab März vergangenen Jahres über Monate hinweg außer Gefecht gesetzt hatte. Nun also die nächste Verletzung, der nächste Ausfall.

Alphonso Davies wurde nach seiner erneuten Verletzung von den Teamkollegen getröstet. © IMAGO/Jonathan Moscrop

Kimmich über Davies: "Er war wirklich fix und fertig"

"Man hat es gemerkt, als er vom Platz gegangen ist: Er war wirklich fix und fertig", sagte Joshua Kimmich nach der Partie über Davies, der bittere Tränen weinte, als er für Tom Bischof ausgewechselt wurde. "Natürlich ist es nicht so einfach, wenn man aus so einer langen Verletzung kommt. Ich glaube, da ist es auch ein Stück weit normal, dass der Körper nach einer gewissen Belastung reagiert", so Kimmich weiter.

Eine genaue Diagnose bei Davies steht noch aus. Gut möglich, dass es sich erneut um einen Muskelfaserriss handelt. Im Fußball eine Standard-Verletzung, die für gewöhnlich eine überschaubare Ausfallzeit von wenigen Wochen zur Folge hat. Mit Blick auf die Verletzungshistorie des Kanadiers würde auch sie aber einen bitteren Rückschlag bedeuten. "Für ihn ist es natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ich glaube, es ist auch die gleiche Stelle. Das ist jetzt zweimal passiert. Ich hoffe, dass er schnell wieder zurück ist. Das ist das Wichtigste", sagte Kimmich weiter.

Für Davies kommt die erneute Verletzung zur Unzeit. Spätestens mit dem Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag in Bergamo hat für Bayern die entscheidende Phase der Saison begonnen. Pünktlich zu dieser wieder in Top-Form zu sein, war für den Kanadier das große Ziel während der Reha nach seinem Kreuzbandriss. Nun macht ihm sein Körper erneut einen Strich durch die Rechnung.

Davies hat die Heim-WM im Sommer bereits im Blick

"Er war ja wirklich sehr, sehr lange verletzt, hat sich dann wieder zurückgekämpft, wird wieder zurückgeworfen, kämpft sich erneut zurück und wird dann wieder zurückgeworfen. Das ist extrem frustrierend", meinte auch Sportvorstand Max Eberl.

Klar ist: Die Bayern werden bei Davies nach der neuerlichen Verletzung nichts überstürzen – schließlich stehen im Optimalfall auch im April und Mai noch wichtige Spiele an. Im Sommer findet zudem die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Davies' Heimatland Kanada statt. Für Davies, Gesicht und Hoffnungsträger seiner Nationalmannschaft, ein Lebenstraum.

Auf den Rückhalt durch seine Kollegen kann sich der 25-Jährige in jedem Fall verlassen. "Die Mannschaft ist großartig, wie sie ihn auffängt. Wir werden ihn tragen, weil wir ihn bis zum Ende der Saison brauchen werden", sagte Sportchef Eberl.