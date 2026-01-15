Der FC Bayern muss um seine Abwehr bangen: Josip Stanisic fällt mit einer Sprunggelenksverletzung aus, Konrad Laimer mit einem Muskelfaserriss.

Nicht schon wieder! Nach Josip Stanisic droht nun auch noch Konrad laimer auszufallen. Die Situation in der Abwehr des FC Bayern spitzt sich zu.

Schon wieder ein Schreckmoment. Und erneut kurz vor Ende einer Partie, die der FC Bayern dann in den Schlussminuten zu zehnt beenden musste. Beim 8:1 gegen den VfL Wolfsburg konnte Josip Stanisic (25) nicht mehr. Am Tag danach kam bei der Untersuchung heraus: Der Abwehr-Allrounder zog sich eine Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk zu und muss bis in den Februar hinein pausieren.

Sorge um Konrad Laimer

Nach dem 3:1-Erfolg zum Hinrunden-Abschluss beim 1. FC Köln sorgen sich die Münchner um Rechtsverteidiger Konrad Laimer (28), der gegen Ende des Spiels auf dem Hosenboden saß und danach das Feld humpelnd verlassen musste. "Er hat etwas gespürt an der Wade, wenn ich das richtig gesehen habe", meinte Trainer Vincent Kompany nach Abpfiff bei Sky. Nach der Rückkehr nach München (der Bayern-Tross war erst am Spieltag eingeflogen, übernachtete nach dem Match in Köln) wurde Laimers Verletzung im Scanner abgecheckt. Die Diagnose: Muskelfaserriss.

Personalprobleme vor dem Topspiel

Ein Ausfall des so wertvollen Österreichers, der sich auf der rechten Seite mit seiner Dynamik, seiner Laufstärke und seinem Biss unverzichtbar gemacht hat, ist ein herber Rückschlag für die Bayern. Nicht nur, weil Stanisic fehlt, sondern – vor allem mit Blick auf das Topspiel am Samstagabend bei RB Leipzig – weil auch Alphonso Davies noch nicht bereit ist. Nach seiner Erkrankung konnte der Kanadier wieder Ausdauerläufe und Sprints machen, könnte gegen Ende der Woche ins Teamtraining zurückkehren. Reicht das für einen Einsatz in Leipzig? Wird eng. Auch Ersatzspieler Sacha Boey fehlt seit Wochen mit einem langwierigen Infekt.

Abwehralternativen gesucht

Wer spielt außen in der Abwehrkette? Hiroki Ito könnte, wie in Köln, den defensiver orientierten Linksverteidiger geben. Tom Bischof wäre die offensivere Variante. Raphael Guerreiro, obwohl Linksfuß, könnte rechts hinten aushelfen. Der Portugiese hat die Rolle schon gespielt.

Aber die Bayern haben ja Jonathan Tah, ihren Mister Auswärts. Der Innenverteidiger ist nun seit 38 (sechs mit Bayern, 32 mit Ex-Klub Leverkusen) Bundesligaspielen in Folge auf fremden Plätzen ungeschlagen und zog damit mit Ex-Kollege Robert Andrich gleich.