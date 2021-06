DFB-Star Leroy Sané: Freundin Candice Brook, Kinder, Familie - so tickt der Star des FC Bayern privat

Der Vater Bundesliga-Stürmer, die Mutter holte einst Bronze bei Olympia und die Brüder sind ebenfalls fußballverrückt. Dazu Freundin und Lifestyle; die AZ erklärt, wie Leroy Sané wurde, was er ist.

München - Technik, Tempo und Talent – alles Eigenschaften, die ein Fußballer haben sollte, wenn er ganz oben, sprich in der Bundesliga ankommen will. Und dann gibt es natürlich noch die Typen, die mehr als nur diese berühmten "drei T" mitbringen.

Es sind die Kicker mit dem gewissen Etwas, bei denen die Werbepartner Schlange stehen und für die große Klubs bereit sind, im Notfall auch das Festgeldkonto anzupacken – schon allein, weil sie wissen, dass sich die millionenteuren Transferkosten mit den Trikotverkäufen doppelt und dreifach amortisieren werden.

Leroy Sané wechselt im Sommer 2020 zum FC Bayern werden

Mitglied in diesem vielleicht exklusivsten Club der Welt ist auch Leroy Sané. Sein Wechsel von Manchester City zum FC Bayern war im Sommer 2020 zwar deutlich günstiger ausgefallen als ursprünglich angenommen, innerhalb eines Jahres hatte sich die Ablöse auf 50 Millionen Euro beinahe halbiert, seinem Star-Faktor hat der Corona-Rabatt aber nicht geschadet.

Nach einem knapp einjährigen Tauziehen um den 25-jährigen deutschen Nationalspieler wurde seine Ankunft in München von seinem neuen Arbeitgeber inszeniert wie der Auftritt eines Popstars. Hochglanz-Fotos, Videos und das obligatorische Gruppenbild zur Vertragsunterzeichnung, in diesem Fall sogar mit der kompletten Bayern-Entourage. Alles dutzendfach ausgesteuert über die vereinseigenen Social-Media-Kanäle. Die Botschaft ist klar: Der Königstransfer soll zu einem, wenn nicht sogar zu dem neuen Gesicht des FC Bayern aufgebaut werden.

Sportlich konnte er den extrem hohen Erwartungen in seiner Premierensaison allerdings nicht ganz gerecht werden. Dem Flügelspieler hing insbesondere in den ersten Monaten noch deutlich seine knapp einjährige Verletzungspause nach. Zwar kam er wettbewerbsübergreifend 44 Mal zum Einsatz und war dabei an 22 Treffern beteiligt (zehn Tore, zwölf Vorlagen), ließ in seinen Leistungen aber zu häufig die Konstanz vermissen. Am Ende stand für ihn und den FC Bayern lediglich die deutsche Meisterschaft, in DFB-Pokal und Champions League setzte es jeweils als Titelverteidiger ein vorzeitiges Aus.

Leroy Sane © FC Bayern/dpa

King Leroy. Wie er wurde, was er ist. Die AZ erklärt den Sané-Kosmos:

Leroy Sané: Die Beweglichkeit von der Mutter, das Ballgefühl vom Vater

Seine Eltern: Sie haben selbst den größtmöglichen Anteil daran, dass ihr Leroy diesen Weg quasi einschlagen musste. Denn seine Gene prädestinieren ihn gleich doppelt zum Ausnahme-Athleten. Mama Regina Weber-Sané war früher eine erfolgreiche rhythmische Sportgymnastin, als bislang einzige deutsche Olympia-Teilnehmerin in dieser Disziplin errang die heute 57-Jährige 1984 in Los Angeles eine Bronzemedaille.

Früher Deutschlands Vorzeige-Sportgymnastin: Regina Weber. © imago

Sein Papa ist Souleyman, Spitzname Samy. In den 80er und 90er Jahren wirbelte der gebürtige Senegalese mit französischem Pass für den SC Freiburg, 1. FC Nürnberg und die SG Wattenscheid 09 die Abwehrreihen durcheinander. In 174 Erstliga-Partien gelangen dem heute 59-Jährigen 51 Tore und 22 Vorlagen, eine Etage tiefer waren es sogar 65 Treffer.

Der einstmals wahrscheinlich schnellste Sturm der Bundesliga: Dieter Eckstein (l.) und Souleyman Sané im Trikot des 1. FC Nürnberg. © imago

Sanés größtes Plus war sein enormes Tempo. Zusammen mit dem ebenfalls wieselflinken Dieter Eckstein bildete er beim Club eine Zeit lang das schnellste Sturm-Duo der Bundesliga. Ex-Löwe und -Cluberer Uwe Wolf, zu jener Zeit Teamkollege der beiden, erinnert sich noch gut: "Eckes und Samy, die waren schon eine Waffe." Der Verteidiger konnte da natürlich nicht mithalten.

"Beim Sprinttraining durch die Slalomstangen unter Herman Gerland (zu dieser Zeit FCN-Trainer, Anm. d. Red.) war Samy schon immer bei der letzten Stange, wenn ich gerade mal bei der ersten war", erzählt Wolf der AZ und schiebt lachend hinterher: "Samy war häufig sogar schneller als der Ball!" Kein Wunder also, dass Sohn Leroy heute ebenfalls kaum zu halten ist. Mit einem Topspeed von 35,48 km/h dürfte er zu den Hochgeschwindigkeits-Fußballern der Liga zählen. Bayerns "Roadrunner" Alphonso Davies (36,51 km/h) ist allerdings noch schneller.

Leroy Sané im DFB-Team: Bayern-Star in der Nationalmannschaft umstritten

Seit sechs Jahren ist Leroy Sané, der neben der deutschen auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, auch in der DFB-Auswahl vertreten. Sein Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft absolvierte er am 13. November 2015, als er beim von Terroranschlägen überschatteten Freundschaftsspiel in Paris gegen Frankreich eingewechselt wurde. Ein Jahr später wurde er für die Europameisterschaft 2016 nominiert, wo er lediglich bei der 0:2-Niederlage im Halbfinale gegen Gastgeber Frankreich eingewechselt wurde.

So wirklich glücklich ist Sané in der Nationalmannschaft aber noch nicht geworden. Nachdem er in der Saison 2017/18 für seine starken Leistungen im Trikot von Manchester City als bester junger Spieler der Saison ausgezeichnet wurde, nominierte ihn Bundestrainer Joachim Löw für den vorläufigen Kader der WM 2018 in Russland. Schlussendlich wurde der Angreifer allerdings aus dem Aufgebot gestrichen, was für große Diskussionen sorgte.

Bei der aktuell stattfindenden Europameisterschaft ist Sané wieder im Kader, wusste bislang aber auch nicht zu überzeugen. Nachdem er in den ersten beiden Vorrundenspielen gegen Frankreich (0:1) und Portugal (4:2) eingewechselt wurde, stand er zum Abschluss der Gruppenphase gegen Ungarn in der Startelf der Nationalmannschaft. Gegen die Ungarn lieferte der Angreifer aber eine äußerst unglückliche Vorstellung ab und wurde danach von vielen Fans und Experten teils heftig kritisiert.

Talent liegt in der Familie: Auch Bruder Sidi Sané sollte zum FC Bayern kommen

Seine Brüder: Kim (25) und Sidi (17). Ebenfalls fußballverrückt, aber unterschiedlich erfolgreich. Der Älteste der drei Sané-Brüder durchlief von Bochum über Leverkusen bis Schalke zahlreiche Nachwuchsleistungszentren, hat aber mittlerweile seine Karriere beendet.

Leroy mit seinem älteren Bruder Kim (l.). © imago

Die steht Sidi (Schalke U19) noch bevor, auch wenn der jüngste der drei Sané-Brüder schon früh durch Verletzungen (Kreuzbandriss, Armbruch, Wachstumsstörungen) zurückgeworfen wurde. Fakt ist jedoch: "Sidi bringt Potenzial mit, das andere nicht haben", findet sein ehemaliger Trainer, Ex-Profi Willi Landgraf ("WAZ"). Zwischenzeitlich dachte angeblich sogar der FC Bayern darüber nach, den Rechtsaußen zu verpflichten.

Leroy Sané hat ein Kind mit Model-Freundin Candice Brook

Candice Brook, gebürtige Amerikanerin aus New York, Model und Sängerin, bekannt durch die MTV-Realityshow "Wild N Out". Im September 2018 kam das gemeinsame Töchterchen Rio Stella zur Welt – einen Tag nach dem Freundschaftsspiel der DFB-Elf gegen Peru (2:1), das Sané wegen der Geburt verpasste.

Leroy Sané legt viel Wert auf Mode und Lifestyle

Sein Lifestyle: 5,3 Millionen Follower auf Instagram, fast fünfmal so viele wie Bayern- und Nationalmannschaftskumpel Leon Goretzka. Sanés Posts zeigen ihn nur selten so privat wie 2017, als er seinen Fans sein neues Tattoo präsentierte. Wenn, dann aber immer lässig gekleidet.

Sowieso scheint Mode und Lifestyle eines der großen Hobbys des gebürtigen Esseners zu sein – auch wenn er es damit manchmal vielleicht ein wenig übertreibt. Als Sané 2019 mit einer weißen, bunt bemalten Lammfell-Jacke der Luxus-Marke Balenciaga (4.500 Euro) im Team-Hotel des DFB auftauchte, kochte das Internet kurzzeitig fast über.

Ja mei. Über Geschmack lässt sich bekanntlich vorzüglich streiten – und die Bayern haben ihren King Leroy ja nicht als Dressman angeheuert.