DFB-Star Leon Goretzka privat: So tickt der Spieler des FC Bayern

Leon Goretzka gehört beim FC Bayern und und auch in der deutschen Nationalmannschaft zum Stammpersonal. Doch was ist eigentlich privat über den Spieler des Rekordmeisters bekannt? Hat der gebürtige Bochumer eine Freundin?

München – Leon Goretzka wurde am 06. Februar 1995 in Bochum geboren und wuchs dort mit seinen älteren Schwestern Laura, Luisa und Charlotte auf. Bereits als Vierjähriger spielte er beim Werner SV 06 Bochum. 2001 wechselte Goretzka in die F-Jugend des VfL Bochums, wo er sämtliche Nachwuchsteams durchlief.

Leon Goretzka: Gewinner der Fritz-Walter-Medaille beim VfL Bochum

Im August 2012 gab der zentrale Mittelfeldspieler sein Profi-Debüt in der 2. Bundesliga, wenig später gewann er die goldene Fritz-Walter-Medaille, die höchste Auszeichnung im Juniorenfußball. Bereits in seiner ersten Zweitliga-Saison kam Goretzka auf neun Scorerpunkte für die Bochumer.

Zur Saison 2013/14 wechselte er für 3,25 Millionen Euro zum FC Schalke 04 und feierte im August 2013 sein Bundesliga-Debüt. Seinen ersten Treffer im Fußballoberhaus schoss der 1,89 Meter große Mittelfeldspieler im Oktober 2013. Zwar warfen Goretzka immer wieder größere Verletzungen zurück, doch der gebürtige Bochumer wurde schnell zur unverzichtbaren Größe im Mittelfeld der Schalker.

2018 ablösefreier Wechsel von Schalke 04 zum FC Bayern

Als Vizekapitän der Königsblauen wechselte er zur Saison 2018/19 ablösefrei zum FC Bayern, um seine ersten Titel im Profibereich zu gewinnen. Insgesamt wurde der mittlerweile 26-Jährige mit den Münchnern unter anderem drei Mal Deutscher Meister und zwei Mal DFB-Pokal-Sieger. Sein bislang größter Karriere-Erfolg war der Champions-League-Triumph 2020, bei dem Goretzka als unangefochtener Stammspieler und Mittelfeldmotor einen entscheidenden Anteil hatte.

Insgesamt gewann er mit dem FC Bayern in der Spielzeit 2019/20 sechs Titel, neben dem Triple sicherten sich Goretzka und Co. auch die Fifa-Klubweltmeisterschaft sowie den europäischen und nationalen Supercup. Sein Vertrag in München läuft im Sommer 2022 aus, die Bayern-Bosse wollen aber mit dem 26-Jährigen verlängern.

Leon Goretzka im DFB-Trikot: Vom Verletzungspech verfolgt

Seit der U16 läuft Goretzka auch im DFB-Trikot auf. Im Mai 2014 wurde der Mittelfeldspieler in den vorläufigen Kader der A-Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft 2014 berufen und feierte kurz darauf sein Debüt für Deutschland. Aufgrund einer Muskelverletzung strich Joachim Löw den gebürtigen Bochumer allerdings kurz vor der WM wieder aus dem Aufgebot.

2016 führte Goretzka die DFB-Elf bei den Olympischen Spielen als Kapitän an, verletzte sich aber im ersten Spiel und fiel für den Rest des Turniers aus – Deutschland gewann ohne ihren Anführer die Silbermedaille. Ein Jahr später zählte Goretzka zu den Stützen der deutschen Nationalmannschaft beim Titelgewinn im Confed-Cup 2017.

Bei der WM 2018 in Russland kam Goretzka nur im letzten Gruppenspiel zum Einsatz, konnte aber das frühe Aus aber nicht mehr verhindern. Im Vorfeld der EM 2020, die coronabedingt 2021 ausgetragen wird, zog sich der Bayern-Star einen Muskelfaserriss zu und kam bisher nur auf zwei Kurzeinsätze. Durch seinen Treffer im letzten Gruppenspiel zum 2:2 gegen Ungarn zog Deutschland in die nächste Runde ein und trifft im Achtelfinale auf England.

Leon Goretzka zeigt Haltung und soziales Engagement

Goretzka sorgte nicht nur durch seinen entscheidenden Treffer gegen Ungarn für Aufsehen, sondern auch durch seinen Herz-Jubel. Der Torschütze formte vor dem ungarischen Block in der Münchner Arena mit beiden Händen das Zeichen der Liebe. "Spread love", schrieb der Bayern-Star bei Twitter neben eine Regenbogenfahne: "Yes!!!!!!!! Wembley calling!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Der 26-Jährige hat sich in der Vergangenheit schon häufig gegen Rassismus und für Toleranz und Offenheit eingesetzt. Zudem gründete der Ruhrpotter zusammen mit Joshua Kimmich im März 2020 die Initiative "We kick Corona" und stellte mit seinem Teamkollegen selbst eine Million Euro zur Verfügung. Der Profi des FC Bayern engagiert sich vielfältig und zeigt stets klare Kante.

Hat Leon Goretzka eine Freundin?

Über das Privatleben des Bayern-Profis ist hingegen wenig bekannt. Bei einem Gastbesuch in Gelsenkirchen wurde Goretzka im Jahr 2020 zusammen mit Mathea Fischer (Jahrgang 1992) gesehen, auch auf der Tribüne der Allianz Arena tauchte die brünette Frau hin und wieder bereits auf.

Sind Leon Goretzka und Mathea Fischer ein Paar? © IMAGO / RHR-Foto

Offiziell machte der Nationalspieler seine Beziehung aber nie, auch auf den sozialen Kanälen halten sich beide mit gemeinsamen Fotos zurück.

Wo wohnt Leon Goretzka?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Anders wie viele seiner Teamkollegen wohnt Goretzka nicht im schicken Grünewald. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern bevorzugt die Münchner Innenstadt, der Ausblick auf seiner Dachterrasse kann sich aber ebenfalls sehen lassen.