DFB-Pokal im Free-TV: FC Bayern trifft am 31. August auf Viktoria Berlin

Der DFB hat die zeitgenaue Ansetzung der ersten Pokalrunde bekannt gegeben: Der FC Bayern tritt am 31. August bei Viktoria Köln an. Das Flutlicht-Spiel am Mittwochabend überträgt die ARD live.

15. Juni 2022 - 11:49 Uhr | AZ/SID

Trainer des FC Bayern: Julian Nagelsmann. © IMAGO / Jan Huebner