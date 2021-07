DFB-Pokal: FC Bayern trifft auf den Bremer SV

Der FC Bayern trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Bremer SV. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend.

München - Für Julian Nagelsmann und den FC Bayern geht es in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Bremer SV. Die Mannschaft spielt derzeit in der Oberliga und ist mit 15 Landesmeistertiteln Rekordmeister in Bremen.

Für die Bremer ist es sicherlich ein Wunschlos, die Elf von Julian Nagelsmann ist der große Favorit. Ausgespielt wird die erste Runde vom 6. bis 9. August, eine Woche vor dem Bundesligastart. Die 32 Siegerteams sind Ende Oktober in der 2. Runde dabei. Das Finale findet im Berliner Olympiastadion statt.