DFB-Pokal: FC Bayern bei Holstein Kiel im Free-TV live sehen

Gute Nachrichten für die Fans des FC Bayern: Das Pokalspiel bei Holstein Kiel Mitte Januar wird auch im Free-TV übertragen.

Der FC Bayern will den DFB Pokal in diesem Jahr verteidigen.

München - Das Spiel des FC Bayern in der zweiten Runde des DFB Pokals bei Holstein Kiel am 13. Januar wird live bei der ARD im Free-TV übertragen. Dies teilte der DFB am Mittwoch mit.

Pokal-Spiel in Kiel wurde verlegt

Ursprünglich sollte die Partie kurz vor Weihnachten ausgetragen werden, wurde angesichts der Vielzahl an Spielen im zweiten Halbjahr 2020 auf Wunsch des Rekordmeisters aber auf Mitte Januar verlegt. Neben der ARD wird das Spiel auch bei Pay-TV-Sender "Sky" übertragen.