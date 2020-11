Zu viele Spiele bis Weihnachten: Pokalspiel des FC Bayern in Kiel verlegt

Die Partie des FC Bayern in der zweiten Runde des DFB Pokals bei Holstein Kiel ist aufgrund der hohen Belastung bis Jahresende auf Januar verlegt worden.

Der FC Bayern will in dieser Saison den DFB Pokal verteidigen. (Symbolbild)

München/Kiel - Das Spiel zwischen Zweitligist Holstein Kiel und dem FC Bayern in der zweiten Runde des DFB-Pokals wird nicht wie geplant am 23. Dezember stattfinden. Dies teilte der Rekordmeister am Freitag mit.

Holstein Kiel gegen FC Bayern am 13. Januar

Der Titelverteidiger hatte den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und Zweitligist Kiel "aufgrund der enormen Anzahl der Spiele bis Weihnachten" per Antrag um eine Verlegung gebeten. Die Partie wird am 13. Januar kommenden Jahres nachgeholt.