Manuel Neuer steht vor einer Verlängerung beim FC Bayern. Davon berichtete die AZ bereits vergangene Woche. Nun wurde sein Berater Thomas Kroth an der Säbener Straße gesichtet.

Während sich Manuel Neuer am Trainingsplatz auf das Spiel gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 15.30 Uhr) vorbereitet, wurde sein Berater Thomas Kroth am Donnerstag an der Säbener Straße gesichtet. Er ging laut "BILD" in das Geschäftsgebäude des FC Bayern. Damit bestätigt sich das, was die AZ bereits vergangenen Freitag exklusiv berichtete. Der Keeper wird seinen Vertrag nochmal um ein Jahr verlängern.

Neuer und Bayern sind sich über die Eckdaten einig

Die Entscheidung hat der Kapitän und Torhüter gemeinsam mit seinen Vertrauten getroffen. Zwischen dem Klub und der Neuer-Seite gab es nach AZ-Information schon in den vergangenen Tagen Gespräche, man ist sich bereits über die Eckdaten einig. Neuer ist bei seiner Entscheidung klar, dass er Bayern in verschiedenen Punkten entgegenkommt – und die Münchner ihm: Einsätze für seinen designierten Nachfolger Jonas Urbig, den Neuer sehr schätzt, sind unter anderem abgesprochen.

"Oft wissen die Medien mehr als wir anscheinend", hatte Sportdirektor Christoph Freund am vergangenen Freitag, angesprochen auf die AZ-Meldung, noch gesagt: "Wir haben ja immer dasselbe gesagt und es ist auch so, dass wir mit Manu im Austausch sind. Und da haben wir immer die gleichen Absprachen mit ihm gehabt, aber es hat dieses Gespräch nicht gegeben mit Manu."

Äußerte sich auf der Pressekonferenz zur AZ-Meldung: Sportdirektor Christoph Freund. © IMAGO

Neuer fühlt sich fit für ein weiteres Jahr

Ob er damit das Treffen meinte, in dem Neuer seinen neuen Vertrag, der bis 2027 laufen wird, unterschreibt? Klar ist: Neuer fühlt sich fit für ein weiteres Jahr mit dem Rekordmeister. Und nun kann alles ganz schnell gehen.