AZ-Plus
Exklusiv

Der Kabinenzoff von Porto: Das Ende von Müller-Wohlfahrt beim FC Bayern

Akte Säbener: Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt kündigt im April 2015 beim FC Bayern. Wie es dazu kam?
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Reichte beim FC Bayern nach einem Zoff mit Pep Guardiola die Kündigung ein: Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.
Reichte beim FC Bayern nach einem Zoff mit Pep Guardiola die Kündigung ein: Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. © IMAGO

Es ist der 15. April 2015. Der FC Bayern verliert das Viertelfinalhinspiel in der Champions League beim FC Porto mit 1:3. Nicht mit dabei: Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben und David Alaba. Das Trio muss verletzungsbedingt passen. Pep Guardiola steht fassungslos in der Coachingzone.

Müller-Wohlfahrt kündigte einen Tag nach Pleite in Porto 

Auf dem Bankett ist die Stimmung gedrückt. Von Teamarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, von allen nur "Mull" genannt, fehlt lange jede Spur. Einen Tag später reicht er die Kündigung beim Verein ein.

Was sich in der Kabine des FC Bayern abspielte? Das erfahren Sie in der neuen Folge von "Akte Säbener" mit dem Müller-Wohlfahrt. 

Anzeige für den Anbieter Spotify über den Consent-Anbieter verweigert
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.