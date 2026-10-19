Akte Säbener: Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt kündigt im April 2015 beim FC Bayern. Wie es dazu kam?

Reichte beim FC Bayern nach einem Zoff mit Pep Guardiola die Kündigung ein: Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.

Es ist der 15. April 2015. Der FC Bayern verliert das Viertelfinalhinspiel in der Champions League beim FC Porto mit 1:3. Nicht mit dabei: Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben und David Alaba. Das Trio muss verletzungsbedingt passen. Pep Guardiola steht fassungslos in der Coachingzone.

Müller-Wohlfahrt kündigte einen Tag nach Pleite in Porto

Auf dem Bankett ist die Stimmung gedrückt. Von Teamarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, von allen nur "Mull" genannt, fehlt lange jede Spur. Einen Tag später reicht er die Kündigung beim Verein ein.

Was sich in der Kabine des FC Bayern abspielte? Das erfahren Sie in der neuen Folge von "Akte Säbener" mit dem Müller-Wohlfahrt.