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Der Anfang vom Ende von Nagelsmann beim FC Bayern: Schattenkritik in der Allianz Arena

Akte Säbener: Julian Nagelsmann wird im Frühjahr 2023 beim FC Bayern entlassen. Wie es dazu kam?
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Wurde im März 2023 nach einer Niederlage in Leverkusen entlassen: Trainer Julian Nagelsmann.
Wurde im März 2023 nach einer Niederlage in Leverkusen entlassen: Trainer Julian Nagelsmann. © IMAGO

Es ist der 7. Juli 2021. Julian Nagelsmann wird in der Allianz Arena als neuer Trainer des FC Bayern vorgestellt. Vorstandsboss Oliver Kahn betont: "Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Julian eine Ära prägen können."

Eine Meisterschaft und ein Jahr später kommt es am selben Ort zu einem Gespräch, das das Ende von Nagelsmann einläuten soll. Was war der genaue Inhalt? Das erfahren Sie in der neuen Folge des AZ-Podcasts "Akte Säbener".

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