Deal macht es möglich: FC-Bayern-Klassiker läuft bald im Free-TV

Wer den FC Bayern live sehen will, braucht normalerweise ein Abo. Doch für einen Bundesliga-Klassiker gibt es schon bald eine Ausnahme: das Spiel läuft frei empfangbar im TV.

Wer Spiele des FC Bayern live sehen möchte, benötigt dafür entweder eine Karte fürs Stadion oder ein Abo von Sky und/oder DAZN. Für den Bundesliga-Klassiker des deutschen Rekordmeisters gegen den 1. FC Köln am 14. Januar (Anstoß um 20.30 Uhr) ist davon allerdings nichts vonnöten, denn das Spiel des 17. Spieltags läuft frei empfangbar bei RTL.

Möglich macht dies eine Vereinbarung des Kölner TV-Senders mit dem deutschen Rechteinhaber Sky. Diese Rechte-Weitergabe ist ein Ausbau der bereits bestehenden Content-Partnerschaft zwischen RTL und Sky. Im Rahmen dieses Deals darf RTL je eine Begegnung der Hin- und Rückrunde ausstrahlen. Die zweite Partie, die bei RTL gezeigt wird, ist die Partie des 22. Spieltags zwischen Borussia Dortmund und dem FSV Mainz 05 (13. Februar, 20.30 Uhr). Beide bei RTL ausgestrahlten Partien werden parallel auch bei Sky Sport Bundesliga gezeigt.

RTL zeigt Köln gegen FC Bayern im Free-TV

Der Rechtevertrag zwischen Sky und der Deutschen Fußball-Liga (DFL) ermöglicht es dem Pay-TV-Sender, je eine Partie der Hin- und Rückrunde der Bundesliga im frei empfangbaren Fernsehen als "Schnupper-Angebot" auszustrahlen. Dies kann auf einem eigenen Kanal erfolgen. Oder aber im Rahmen einer erteilten Sublizenz durch einen anderen Sender. In der Vergangenheit hatte Sky bereits solche Vereinbarungen mit der ARD und Sat.1 getroffen. Nun ist erstmals RTL der Free-TV-Kooperationspartner des Unterföhringer Pay-TV-Senders.

Die jetzige Kooperation hat nichts mit der möglichen Übernahme von Sky durch RTL zu tun, über welche das Bundeskartellamt voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 noch entscheiden möchte. Sollte es hierfür grünes Licht geben, werden dennoch keine weiteren Sky-Bundesliga-Spiele bei RTL laufen. Hier setzt die DFL ein Limit, um damit die Free-TV-Nachverwertung bei ARD und ZDF nicht zu entwerten.

Auch Sat.1 zeigt Bundesliga live

Weitere Free-TV-Spiele der ersten Liga gibt es bei Sat.1. Dieser Sender darf pro Saison drei Spiele live übertragen: Am 1. Spieltag, am letzten Spieltag vor der Winterpause sowie zum Auftakt danach. Zudem verfügt Sat.1 noch über die Rechte an den Relegationsspielen, dem Supercup und dem Eröffnungsspiel der 2. Liga.