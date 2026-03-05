Der Bayern-Star überrascht beim Sportempfang mit einer Ansage zu seiner Rückkehr.

Alphonso Davies sorgte für den Lacher des Abends. Der Kanadier wurde von Moderator Markus Othmer gefragt, wie es denn um sein Bayerisch steht. Davies grinste, dann überraschte er die geladenen Gäste: "Habe die Ehre". Nicht schlecht.

Davies wird gegen Bergamo wohl wieder spielen

Dafür gab es Applaus von den Athleten und geladenen Gästen auf dem Sportempfang der Landeshauptstadt München im Alten Rathaus am Donnerstagabend. Dort wurden sämtliche Münchner Sportler - vom Minigolfeuropameister bis zu den Synchronschwimmmeistern - für ihre Erfolge geehrt. Davies war stellvertretend für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany da, die für die Meisterschaft eine Medaille verliehen bekam.

Aber der Außenverteidiger überraschte nicht nur mit seinen Bayerischkenntnissen. Davies verriet den Anwesenden seinen Comebackplan: "Es ist hart. Du möchtest jedes Spiel machen. Alles in allem bin ich glücklich zurück zu sein. Offensichtlich hatte ich einen kleinen Rückschlag. Aber ich denke, ich kann gegen Bergamo spielen."

Präsident Hainer freut sich für Davies

Ganz zur Freude von Präsident Herbert Hainer. "Das ist eine tolle Nachricht", so der Dingolfinger: "Der brennt natürlich. Das ist klar. Nachdem Hiroki Ito ausfällt, ist es für uns auf der linken Außenbahn wichtig." Dass Davies brennt, stellte er mit einer Ansage unter Beweis. Über den Triple-Traum sagt er: "Alles ist möglich. So wie wir aktuell spielen, sind viele Titel möglich."