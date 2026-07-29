Das Speed-Duell: Holt sich Brown den Stammplatz von Davies?

Alphonso Davies oder Nathaniel Brown – wer holt sich den Stammplatz als Linksverteidiger beim FC Bayern? Der Neuzugang stellt sich selbstbewusst vor: "Ich will zeigen, was ich kann."

Bayern-Trainer Vincent Kompany hatte sich am Mittwochvormittag etwas Besonderes für seine Abwehrspieler ausgedacht. Der frühere Weltklasse-Verteidiger ließ die Defensivspezialisten in Rottach-Egern auf einem Nebenplatz trainieren, ein bisschen versteckt. Kompany wollte das Verhalten der Abwehr beim Herauslaufen und Pressing verbessern, dafür spielte der Coach sogar selbst bei einer Übung mit. "Gute Intensität!", lobte Kompany seine Spieler immer wieder.

Beliebt bei den Fans: Davies. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Duell um den Stammplatz hinten links

Die beiden Linksverteidiger Alphonso Davies und Neuzugang Nathaniel Brown agierten dabei in unterschiedlichen Teams – und beide machten mächtig Tempo über ihre Seite. Es war schon mal ein Vorgeschmack auf das Speed-Duell in dieser Vorbereitung: Davies oder Brown – wer holt sich den Stammplatz hinten links?

Besticht mit seiner Spielintelligenz: Brown. © IMAGO/Bahho Kara

Kompanys Wunschspieler

"Ich will zeigen, was ich kann. Ich weiß, was ich kann – und was ich nicht kann", sagte Bayerns neue Nummer 11 im Teamhotel "Egerner Höfe". Seine Ziele seien, "so viele Spiele wie möglich zu machen, der Mannschaft zu helfen und am Ende Titel zu holen." Solche selbstbewussten Aussagen hört man beim FC Bayern gerne. Brown, der eine ordentliche bis gute WM spielte und für 55 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Bayern wechselte, war einer der Wunschspieler von Trainer Kompany. Ob der gebürtige Amberger deshalb einen Vorteil gegenüber Davies hat?

Hiroki Ito (l.) darf bei einem guten Angebot wechseln. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Davies bleibt: Eberl schließt Verkauf aus

Denkbar. Doch Davies nimmt den Kampf an, nach AZ-Informationen war ein Abschied aus München trotz der Brown-Verpflichtung nie ein Thema für den 25-Jährigen. Davies will sich durchsetzen und wieder sein Topniveau aus dem Triple-Jahr 2020 erreichen. Sportvorstand Max Eberl bestätigte dann auch auf Nachfrage der AZ, dass ein Verkauf von Davies in diesem Sommer "ausgeschlossen" sei: "Wenn es Interesse gibt für einen unserer Spieler auf der linken Seite, wird man sich damit beschäftigen." Aber eben nicht bei Davies.

Ito als Wechselkandidat

Mit dem Kanadier, Brown, Hiroki Ito sowie Konrad Laimer und Josip Stanisic, die ebenfalls dort spielen können, hat Bayern ein Überangebot hinten links. Der Profi, der die Münchner in den kommenden Wochen verlassen darf, ist Ito: "Wenn es bei Hiro einen Gedanken gäbe, weil er merkt, das wird schwierig, dann wird man sich damit beschäftigen", sagte Eberl.

Auswirkungen auf die Offensive

Brown und Davies hingegen sind auf der linken Seite als ganz wichtige Stützen eingeplant, zumal beide auch Linksaußen spielen könnten. Daher wird der FC Bayern auch keinen weiteren Offensivspieler verpflichten. Mit Luis Díaz, Neuzugang Ismael Saibari, Brown, Davies und Leih-Rückkehrer Arijon Ibrahimovic sieht Eberl die Münchner stark genug besetzt.

Europas Top-Duo auf der linken Seite

Und gerade auf der Linksverteidiger-Position gibt es in Europa wohl kein stärkeres Duo. Eberl hob bei Brown dessen "Spielintelligenz" hervor, der 23-Jährige sei "jung, bayerisch, flexibel". Da mussten die Münchner einfach zugreifen. Für Davies sprechen dessen enorme Geschwindigkeit und Dynamik, da liegt er wohl noch ein paar Prozentpunkte vor Brown.

Kämpft um seinen Stammplatz: Davies. © IMAGO/Ulrich Wagner

Bleibt Davies endlich fit?

Aber: Davies muss jetzt endlich mal über einen längeren Zeitraum verletzungsfrei bleiben. Im Halbfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain hatte er sich einen Muskelbündelriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen, daher kam er bei der WM nur 15 Minuten zum Einsatz.

"Diese Enttäuschung wird mich dazu motivieren, mich zu erholen, härter zu arbeiten und stärker als zuvor zurückzukommen", sagte Davies danach. Nun ist er wieder fit – und bereit für das rasante Duell mit Brown.