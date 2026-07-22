Das Ringen um Olise: Bayern-Stars kämpfen gegen Reals Interesse am Franzosen

Kylian Mbappé will Michael Olise überzeugen, den FC Bayern zu verlassen und zu Real Madrid zu wechseln, doch die Bayern-Stars um Jamal Musiala und Dayot Upamecano wehren sich dagegen.

Michael Olise ist fürs Erste abgetaucht. Der 24-jährige Offensivstar des FC Bayern hat sich nach dem vierten Platz mit Frankreich bei der WM in einen dreiwöchigen Urlaub verabschiedet, auf seinem Instagram-Profil, wo alle Fotos mit Bayern-Bezug entfernt wurden, gibt es seit dem 10. Juli keinen neuen Beitrag mehr zu sehen. Olise, mit sieben Assists der beste Vorlagengeber der WM, will seine Ruhe haben. Doch die wird er so schnell wohl nicht bekommen.

Wechselgerüchte um Olise und Real Madrid

Denn so lange sich der Angreifer nicht selbst öffentlich zu Bayern bekennt oder mit seinem Management in Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung tritt, werden die Spekulationen um einen Wechsel zu Real Madrid nicht verschwinden. Olise soll einigen Teamkollegen der französischen Nationalmannschaft während der WM von seinem Wunsch berichtet haben, noch in diesem Sommer zu Real zu wechseln.

Dayot Upamecano (v.l.) mit Olise und Mbappé. © IMAGO/Markus Ulmer

Kylian Mbappé, der Starstürmer der Königlichen und Torschützenkönig der WM, buhlt besonders um Olise. Er will seinen Frankreich-Kollegen zu Real locken – und auch dort von dessen Vorlagen profitieren. In Madrid heißt es, dass Mbappé nur ungern mit England-Star Jude Bellingham zusammenspielt. Olise könnte die Bellingham-Rolle bei einem Transfer übernehmen.

Bayerns klare Haltung gegen einen Verkauf

Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Der FC Bayern hat nach AZ-Informationen weiter kein Interesse daran, Olise zu verkaufen – selbst bei einer Ablösesumme um die 200 Millionen Euro. "Michael Olise ist ein Spieler des FC Bayern München, der noch einen langen Vertrag hat – und wir sind kein Verkäuferverein", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer Ende Juni im AZ-Interview: "Sollte uns Florentino Pérez ein Angebot schicken wollen – was bisher ja nicht der Fall ist – kann er sich das sparen."

Er plant in der Offensive fest mit Olise: Bayern-Trainer Vincent Kompany. © IMAGO/Laci Perenyi

Real-Präsident Pérez ist neben Mbappé derjenige, der Olise (Vertrag bei Bayern bis 2029) unbedingt im Dress der Königlichen sehen will. Gleichzeitig respektiert Pérez Hainer und den FC Bayern, ein schmutziges Duell wird es nicht geben. Viel kommt nun darauf an, welche Signale Olise den Münchnern sendet.

Was für Bayern spricht: Mit Dayot Upamecano, Jamal Musiala und Alphonso Davies hat Olise enge Vertraute in der Mannschaft, auch sein Verhältnis zu Harry Kane und Trainer Vincent Kompany ist exzellent. "Er bleibt, er bleibt!", sagte Upamecano während der WM über Olise. Darauf hoffen jetzt alle Bayern-Fans.