Das mächtigste Gremium des FC Bayern ist wohl dagegen: Droht der Gordon-Deal zu platzen?

Wir halten Sie hier mit allen News zu möglichen Transfers und Spekulationen rund um den FC Bayern auf dem Laufenden!

30.04.2026 Aufsichtsrat wohl gegen Gordon-Wechsel

Hinter den Kulissen bastelt der FC Bayern bereits am Kader der neuen Saison. Einer der Kandidaten, mit denen man sich an der Säbener Straße auseinandersetzt, ist Anthony Gordon (die AZ berichtete). Doch während die sportliche Führung einen Transfer forciert, stellt sich der Aufsichtsrat des Klubs offenbar quer. Das berichtet "Sport1". Der Grund: Der Spieler von Newcastle ist nicht gerade billig.

Laut dem TV-Sender fordern die Engländer rund 90 Millionen Euro für ihren Offensivspieler. Eine derartige Summe will der Aufsichtsrat offenbar nicht freigeben. Immerhin haben sich die Münchner einem Sparzwang unterstellt.

29.04.2026 Goretzka vor Milan-Wechsel

Bayern-Star Leon Goretzka hat sich offenbar für den italienischen Top-Klub AC Mailand als neuen Arbeitgeber entschieden. Wie die "Gazzetta dello Sport" am Mittwoch berichtet, stehen der Tabellendritte der Serie A und der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler des FC Bayern kurz vor einer Einigung. Verhandelt wird über einen Dreijahresvertrag mit einem Gehalt von etwa fünf Millionen Euro. Goretzkas Vertrag in München läuft im Sommer aus, er könnte ablösefrei wechseln.

26.04.2026 FC Bayern verzichtet auf Kauf von Angreifer Jackson

Stürmer Nicolas Jackson muss den FC Bayern nach dem Ende seiner Leihe nach dieser Saison wieder verlassen. Die Kaufoption für den 24-Jährigen werde nicht greifen, weil dieser die dafür nötige Zahl von Einsätzen nicht erreichen werde, sagte Sportvorstand Max Eberl im ZDF-"Sportstudio". Daher werde es auch darauf hinauslaufen, dass der deutsche Meister die Möglichkeit zu einer festen Verpflichtung des Angreifers nicht nutzen werde.

Die Bayern hatten den Senegalesen zu Saisonbeginn als möglichen Vertreter für Top-Torjäger Harry Kane vom FC Chelsea ausgeliehen. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte wenig später verraten, dass Jackson bei mindestens 40 Spielen in der Startformation stehen müsste, damit eine Kaufpflicht greift. In diesem Fall hätten die Münchner angeblich 65 Millionen Euro Ablöse an Chelsea zahlen müssen.

Bislang bringt Jackson es in dieser Saison auf 29 Einsätze für die Bayern, dabei wurde er 16 Mal eingewechselt. Am Samstag hatte er beim spektakulären 4:3 beim FSV Mainz 05 mit seinem Tor zum 1:3 die Aufholjagd des Rekordmeisters eingeleitet.

15.04.2026 Min-Jae Kim bei Juventus Turin im Fokus

Abwehrspieler Min-Jae Kim vom FC Bayern hat offenbar das Interesse des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin geweckt. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, haben die Italiener bereits Kontakt zum deutschen Rekordmeister aufgenommen. Kim gilt als Wunschtransfer von Juves Coach Luciano Spalletti, der den Südkoreaner bereits aus der gemeinsamen Zeit bei der SSC Neapel kennt. 2023 hatten Spalletti und Kim gemeinsam den Meistertitel gewonnen.

Der ehemalige Napoli-Spieler steht seit drei Jahren beim FC Bayern unter Vertrag und möchte den Verein offenbar verlassen, da er weniger Einsatzzeit als erwartet erhält. Sein Vertrag läuft bis 2028. Der deutsche Meister wäre laut Gazzetta bereit, ihm den Wechsel zu ermöglichen. Die Münchner, die vor drei Jahren 50 Millionen Euro für Kim an Neapel zahlten, fordern für einen Transfer mindestens 30 Millionen, eine Leihe gilt als ausgeschlossen. Die Ablöse und Kims Gehalt würden die Turiner gerne noch drücken.

Juve will für die nächste Saison mehrere Stars verpflichten. So zeige die Alte Dame Interesse am ehemaligen Bundesliga-Torjäger Robert Lewandowski und an Nationalspieler Antonio Rüdiger, berichteten italienische Zeitungen.

14.04.2026 Neuer kündigt baldige Zukunftsentscheidung an

Manuel Neuer möchte die Frage nach seiner Zukunft als Fußballer so schnell wie möglich geklärt haben. "Je eher, desto besser, ganz ehrlich - auch für mich persönlich", sagte der Torhüter vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid am Mittwoch (21 Uhr/DAZN).

"Ich glaube nicht, dass es noch allzu lange dauern wird", ergänzte er, "bis ich mir ein Herz fasse und eine Entscheidung treffen werde. Und dann wird es natürlich Gespräche mit dem Verein geben."

Die Bayern-Bosse hatten zuletzt durchblicken lassen, dass sie den Vertrag mit dem 40-Jährigen durchaus noch einmal um ein Jahr verlängern würden, sofern dieser das möchte. Neuer hatte mehrfach betont, genau in seinen Körper hineinhören zu wollen, ehe er sich entscheide.

Von Titeln, betonte er am Dienstag, mache er die Zukunftsfrage nicht abhängig. "Aber mir wäre es am liebsten, wir würden alles einfahren". Für realistisch hält er den großen Wurf - auch in der Königsklasse. "Dass viel möglich ist, das wissen wir - mit dem Kader, der Mannschaft und der Energie, die in uns lebt. Wir arbeiten hart daran."

30.03.2026 Offiziell: Guerreiro verlässt Bayern im Sommer

Es hatte sich bereits abgezeichnet, jetzt ist es offiziell: Raphaël Guerreiro wird den FC Bayern nach Ablauf seines Vertrags in diesem Sommer verlassen. Dies teilte der Rekordmeister am Montag mit.

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"Wir möchten uns bei Rapha herzlich für die gemeinsame Zeit bedanken: Auf Rapha war auf dem Platz immer Verlass, zudem bereichern Charaktere wie er jede Kabine", sagt Sportvorstand Max Eberl: "Die Gespräche mit ihm waren gut, vertrauens- und verständnisvoll. Jetzt konzentrieren wir uns mit ihm zusammen auf unsere Ziele bis zum Sommer – gemeinsam wollen wir noch einiges erreichen."

Guerreiro steht beim FC Bayern aktuell bei 89 Einsätzen, bei denen der Allrounder auf 12 Tore und acht Vorlagen kommt. Der 32-jährige portugiesische Nationalspieler war im Sommer 2023 ablösefrei von Borussia Dortmund zum deutschen Rekordmeister gewechselt und gewann mit den Münchnern bisher je eine deutsche Meisterschaft sowie den Superpokal.

Guerreiro ist nach Leon Goretzka der zweite Bayern-Star, dessen Abschied im Sommer nach Ablauf seines Vertrags offiziell gemacht wurde.

23.03.2026 FC Bayern stattet Mittelfeldtalent mit Profivertrag aus

In den letzten Wochen dürfen sich beim FC Bayern immer mehr Talente aus der eigenen Jugend zeigen, so auch der 19-Jährige David Santos Daiber, der im Sommer 2016 vom Münchner Stadtteilverein TSV Milbertshofen in die Jugend des deutschen Rekordmeister wechselte. Nun erhält das Eigengewächs einen Profivertrag bis 2030. Sportdirektor Christoph Freund sieht Santos als "spielintelligente(n), ballsichere(n) und extrem zuverlässige(n) Mittelfeldspieler", der durch das regelmäßige Training bei den Profis nochmal einen großen Entwicklungssprung gemacht habe.

Bei der Klub-WM im vergangenen Sommer war er im Kader, blieb allerdings ohne Einsatz. In der Bundesliga stand der portugiesische U19-Nationalspieler bisher achtmal im Kader der Münchner und kam dabei zweimal über insgesamt 27 Minuten zum Einsatz, zuletzt beim 4:1-Heimsieg der Bayern über Borussia Mönchengladbach Anfang März.

19.03.2026 Offiziell! FC Bayern hat einen Goretzka-Nachfolger gefunden

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es offiziell! Der FC Bayern holt Noël Aséko nach der Saison von Hannover 96 zurück. Dies gaben die Münchner am Donnerstag bekannt. Der defensive Mittelfeldspieler läuft seit der Winterpause 2025 für den Zweitligisten auf. Aséko war im Sommer 2022 von den B-Junioren von Hertha BSC an den Bayern-Campus gewechselt. Im vergangenen September debütierte er für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Sein Kontrakt in München läuft noch bis Sommer 2028.

09.03.2026 Sportchef bestätigt: FC Bayern scoutet umworbenes KSC-Juwel

Der FC Bayern hat offenbar ein Offensiv-Juwel von Zweitligist Karlsruher SC auf dem Zettel. Wie Timon Pauls, ehemaliger Chefscout des Rekordmeisters und heutiger Sportdirektor des KSC, gegenüber den "Badischen Neuesten Nachrichten" bestätigt, waren beim Spiel gegen Dynamo Dresden (3:3) Scouts des Rekordmeisters auf der Tribüne, um Louey Ben Farhat zu beobachten.

Der 19-Jährige gilt als größtes Talent der Karlsruher und kommt in der laufenden Saison in elf Spielen auf fünf Tore und zwei Vorlagen. Dass er noch nicht häufiger auf dem Platz stand, lag auch daran, dass er sich Ende August einen Mittelfußbruch zugezogen hatte, der ihn bis in den Dezember außer Gefecht setzte. Mittlerweile befindet sich Ben Farhat aber wieder in Top-Form und war in den vergangenen drei Spielen an fünf Toren beteiligt.

Der FC Bayern ist aber nicht der einzige Klub, der den 19-Jährigen beobachtet. Neben Scouts aus München waren am Sonntag auch Späher von Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und internationalen Klubs wie Atalanta Bergamo, Como Calcio, Olympique Lyon und OGC Nizza auf der Tribüne, um sich ein genaueres Bild von Ben Farhat zu machen. Der junge Angreifer hat beim KSC noch einen Vertrag bis 2029. Der Klub soll ab einer Ablöse von zehn bis zwölf Millionen Euro bereit sein, sein Offensiv-Juwel ziehen zu lassen.

04.03.2026 Deutsches Riesentalent zum FC Bayern? Seine Agentur berät auch andere Bayern-Stars

Wechselt eines der größten deutschen Talente zum FC Bayern? Nach Informationen der "Sport Bild" soll der deutsche Rekordmeister bereits mit der Berateragentur "11Wins" über einen möglichen Wechsel des 16-Jährigen Kennet Eichhorn an die Säbener Straße verhandeln. Dabei kommt dem FC Bayern unter anderem zugute, dass Eichhorns Agentur auch den Bayern-Star Jamal Musiala und das Talent Wisdom Mike vertritt. Verhandlungen mit seinem aktuellen Verein Hertha BSC wären zudem nicht nötig, da Eichhorn eine Ausstiegsklausel besitzt.

Der 16-Jährige schaffte in dieser Saison den Durchbruch bei Hertha und ist mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro (laut "transfermarkt.de") der wertvollste Spieler der 2. Bundesliga. Das Mittelfeldtalent laboriert seit Mitte Januar an einer Sprunggelenksverletzung. Dem Interesse des FC Bayern und anderer internationaler Schwergewichte wie Real Madrid und Manchester United tut diese Verletzung jedoch keinen Abbruch.

20.02.2026 Hainer erwartet zähen Laimer-Poker: "Wird noch die eine oder andere Schleife brauchen"

Erwartet den FC Bayern nach dem zähen Poker mit Dayot Upamecano bei Konrad Laimer die nächste Hängepartie mit Blick auf eine Vertragsverlängerung? Präsident Herbert Hainer erwartet schwierige Verhandlungen, gibt sich aber dennoch zuversichtlich.

"Ich glaube – und das ist auch, was ich höre und sehe –, dass es Konrad bei uns unheimlich gut gefällt. Er hat einen Riesen-Schritt gemacht, kann heute auch rechter Verteidiger spielen. Ich bin da, wie bei Dayot Upamecano, vorsichtig optimistisch", sagte Hainer am Rande der Veranstaltung "Night of the Legends" am Freitagabend zur AZ, meinte aber auch, dass es bis zu einer Verlängerung noch "die eine oder andere Schleife brauchen" werde.

Laimers Vertrag bei den Bayern läuft im Sommer 2027 aus. Die Verantwortlichen des Rekordmeisters würden gerne darüber hinaus mit dem Österreicher verlängern. Zuletzt kamen allerdings Berichte auf, wonach beide Seiten im Hinblick auf das Gehalt noch weit auseinanderliegen sollen.

18.02.2026 Hoeneß stellt ruhigen Transfersommer in Aussicht

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß zufolge wird der deutsche Rekordmeister im kommenden Sommertransferfenster "nicht die großen Töne spucken", erklärte er im Interview mit der "Bild". Grund dafür seien beispielsweise das kleiner gewordene Festgeldkonto (u. a. aufgrund hoher Gehälter und Handgelder) und ein verstärkter Fokus auf Spieler aus der eigenen Jugend wie Aleksandar Pavlović, Josip Stanišić und Lennart Karl.

Hätte man noch mehr externe Neuzugänge verpflichtet, wäre laut Hoeneß eine Kreditaufnahme zur Finanzierung unumgänglich gewesen. Außerdem sei die Transferbilanz aktuell sehr ausgeglichen.

Im Transfersommer 2025 hingegen war der FC Bayern sowohl auf der Zugangs- als auch auf der Abgangsseite sehr aktiv: dem Portal "Transfermarkt" stehen Ausgaben in Höhe von 88,80 Millionen Euro und Einnahmen in Höhe von 101,70 Millionen Euro entgegen. Der Großteil der Ausgaben entfiel mit einer Ablöse von 70 Millionen Euro auf Luis Díaz, der vom FC Liverpool an die Isar wechselte.

16.02.2026 Eberl knüpft Neuer-Verlängerung an Bedingungen

Bayerns Sportvorstand Max Eberl möchte sich bei der Personalie Manuel Neuer nicht treiben lassen. "Er ist mit bald 40 Jahren immer noch ein Top-Torhüter in Europa. Aber natürlich muss es so weitergehen. Man muss darüber reden, wie seine Motivation und seine Anspannung sind. Das erwarten wir als Verein und wollen das gemeinsam mit ihm herausfinden", sagte Eberl "sport1.de" im Interview zur Zukunft des früheren Nationaltorwarts.

Der Vertrag des 39 Jahre alten Schlussmanns, der aktuell wegen eines Muskelfaserrisses in der linken Wade ausfällt, läuft im Sommer aus. "Er muss auf Top-Niveau leistungsfähig sein – so wie er es aktuell ist. Das müsste in der kommenden Saison auch der Fall sein. Es geht darum, wie Manuel sich fühlt, ob er will und ob er sich in der Lage sieht, seine Leistungen noch ein weiteres Jahr lang zu zeigen", erläuterte Eberl.

Die Bayern haben hinter Neuer noch Jonas Urbig (22) und Sven Ulreich (37). Alexander Nübel (29) ist noch an den VfB Stuttgart verliehen. Eberl bezeichnete die Konstellation als "komfortabel. Wir rennen keiner Entwicklung hinterher, sondern können in Ruhe mit allen Beteiligten sprechen. Und der Erste, mit dem man sprechen muss, ist Manuel."

13.02.2026 Offiziell! FC Bayern verlängert mit Dayot Upamecano

Es hat lange gedauert, jetzt ist es endlich durch! Dayot Upamecano hat den im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern bis 2030 verlängert. Dies gaben die Münchner am Freitag bekannt.

"Dayot Upamecano ist eine weitere zentrale Figur unserer Mannschaft, mit der wir verlängern konnten. Ein Kader braucht Ankerpunkte: Mit Dayot setzen wir den nächsten. Oft lautet die Frage nicht, wen man holt - sondern wen man entwickelt: Dayot ist beim FC Bayern zum internationalen Spitzenspieler gereift, wir freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg", wird Sportboss Max Eberl in der Pressemitteilung zitiert.

Auch Upamecano ist froh, dass nun Klarheit herrscht: "Wir haben eine tolle Mannschaft und einen tollen Trainer, und gemeinsam haben wir große Ziele."

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Upamecano war im Sommer 2021 für eine Ablösesumme von 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig zu den Münchnern gewechselt. Der französische Nationalspieler stand zuletzt bei mehreren internationalen Topclubs im Fokus, darunter sollen Paris Saint-Germain und Real Madrid gewesen sein.

Die Verhandlungen mit Upamecano hatten sich sehr lange gezogen. Dabei gab es zahlreiche Spekulationen über die Gründe: Von Handgeld über Ausstiegsklausel bis hin zur Vertragslaufzeit wurde gemutmaßt.

07.02.2026 Eberl kündigt zeitnahe Upamecano-Verlängerung an

Anfang der Woche schien die Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano nach monatelangem Hin und Her endlich durch. Eine offizielle Bestätigung gab es bisher aber noch nicht. "Bei Upa sind wir auf einem sehr guten Weg und freuen uns drauf, wenn wir es verkünden können", erklärte Sportboss Max Eberl auf der Pressekonferenz am Samstag. Der Franzose soll einen Vertrag bis 2030 erhalten und 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Zudem hat Bayerns Innenverteidiger neben einem üppigen Handgeld offenbar auch eine Ausstiegsklausel im neuen Arbeitspapier, die 2027 aktiviert werden kann.

Upamecano kam im Sommer 2021 von RB Leipzig nach München. Bei den Bayern hat er sich längst zu einer festen Größe und zum Leistungsträger entwickelt. Paris Saint-Germain und Real Madrid sollen den 27-Jährigen umworben haben, was den Vertragspoker in die Länge zog.

05.02.2026 Serge Gnabry verlängert bis 2028 beim FC Bayern

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es fix! Serge Gnabry hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2028 beim FC Bayern verlängert. Dies gaben die Münchner am Donnerstag bekannt. "Serge Gnabry ist mit dem FC Bayern gewachsen und zählt zu den absoluten Stützen dieser Mannschaft – auf dem Platz und in der Kabine ist er ungemein wichtig. Er hat mit diesem Verein alles gewonnen und will dennoch immer mehr: Das macht ihn zu einem Vorbild. Er steht für den FC Bayern", wird Sportboss Max Eberl in der Pressemitteilung zitiert.

Der 30-jährige Offensivspieler steht seit 2017 unter Vertrag bei den Münchnern, mit denen er unter anderem 2020 die Champions League gewonnen hat. Er hätte bei seiner ersten Unterschrift an der Isar "niemals gedacht", dass er so lange bleiben würde, so Gnabry. Damals hatten ihn die Bayern zunächst für eine Saison an die TSG Hoffenheim verliehen. Seit seinem eigentlichen Anfang in München 2018 hat er in 311 Pflichtspielen 100 Tore erzielt und 69 vorbereitet.

"Meine Ziele sind, dass es so weitergeht: Wir sind eine echte Einheit und können Großes erreichen", erklärt Gnabry. Als Gründe für seine Verlängerung zu angeblich leicht reduzierten Bezügen nannte er "die Mannschaft, das Trainerteam, den ganzen Verein, die Fans, die Stadt, das Umfeld: Ich fühle mich beim FC Bayern sehr wohl."

02.02.2026 Italien statt Spanien: Bayerns Zaragoza erneut verliehen

Der FC Bayern verleiht den spanischen Offensivmann Bryan Zaragoza ein weiteres Mal, diesmal nach Italien. Der 24-Jährige werde bis zum Saisonende für die AS Rom auflaufen, teilte der deutsche Rekordmeister mit. Im vergangenen Halbjahr hatte Zaragoza auf Leihbasis für Celta Vigo in Spanien gespielt, in der vorigen Saison war er auch schon in seinem Heimatland aktiv und an CA Osasuna verliehen worden.

"In Rom, einem Spitzenklub in Italien und in der Europa League, hat er auf internationalem Top-Niveau die Möglichkeit, um sich auch mit Blick auf sein großes Ziel, die WM im Sommer, bestmöglich vorzubereiten", sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund über den dreimaligen Nationalspieler. Zaragozas Vertrag in München läuft noch bis zum 30. Juni 2029.

Offiziell! Bayern per Leihe zu Ligakontrahent Köln

Jetzt ist es fix! Felipe Chavez wechselt auf Leihbasis zu Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln. Dies gaben die Münchner am Monta

"Felipe ,Pippo‘ Chávez ist ein junger Spieler, der bereits jetzt von vielen Top-Vereinen umworben wird, und wir haben beim FC Bayern mit ihm einen klaren Plan, um ihn zu entwickeln. Er soll jetzt beim 1. FC Köln regelmäßig Bundesliga-Einsätze sammeln und so den nächsten Schritt machen", wird Sportdirektor Christoph Freund in einer Pressemitteilung zitiert. "Felipe ist ein richtig guter Fußballer mit einem außergewöhnlich starken linken Fuß und hat viel Potential für die Zukunft."

Köln leiht den 18-Jährigen bis zum Saisonende aus und hat im Anschluss eine Kaufoption. Berichten zufolge sollen die Bayern wiederum eine Rückkaufoption haben.

Bayern-Juwel Chavez vor Leihe nach Köln

Bayern-Abgang am Deadline Day: Wie das Fachmagazin "Kicker" und Transfer-Experte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, wechselt Felipe Chavez auf Leihbasis zu Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln. Die Rheinhessen sollen sich zudem eine Kaufoption und die Bayern ihrerseits eine Rückkaufoption gesichert haben.

Der 18-Jährige hat in dieser Saison häufig bei der ersten Mannschaft mittrainiert und sorgte beim Testspiel-Sieg gegen Red Bull Salzburg Anfang Januar für Aufsehen. Für die Profis absolvierte er zudem zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga gegen Wolfsburg und Augsburg.

01.02.2026 AS Rom beschäftigt sich mit Bayern-Leihgabe Zaragoza

Nächster Verein für Bryan Zaragoza? Nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano steht die Bayern-Leihgabe wohl kurz vor einem Wechsel zur AS Rom. Demnach haben die Italiener wohl ein offizielles Angebot hinterlegt für einen Leihdeal inklusive Kaufoption. Aktuell ist der Spanier vom FC Bayern an Celta Vigo ausgeliehen, Gespräche über eine vorzeitige Auflösung des Vertrags laufen. Der 23-Jährige kommt in der La Liga bisher nur auf ein Tor sowie eine Vorlage.

Auch Bayern-Talent Magnus Dalpiaz steht offenbar vor einem Wechsel nach Italien. Wie die "Bild" berichtet beschäftigen sich die Verantwortlichen des AC Mailand wohl intensiv mit dem 18-jährigen Verteidiger. Demnach soll Mailand eine Leihe inklusive Kaufoption planen. Die Münchner wollen sich gleichzeitig wohl ein Rückkaufrecht sichern. Dalpiaz gilt als eines der hoffnungsvollsten Talente am Campus des FC Bayern.