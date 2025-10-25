AZ-Plus

Das gibt es nicht! Spiel des FC Bayern gegen Gladbach wird verschoben

Das Spiel zwischen dem FC Bayern gegen Gladbach muss aufgrund eines Staus nach hinten verlegt werden.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Partie zwischen dem FC Bayern und Gladbach wird erst um 15.45 Uhr angepfiffen.
Die Partie zwischen dem FC Bayern und Gladbach wird erst um 15.45 Uhr angepfiffen. © IMAGO

Das ist kurios! Weil der Bayern-Bus im Stau steht, wird das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach 15 Minuten später angepfiffen (AZ berichtete). Generell ist die Verkehrssituation rund um den Borussia-Park immer etwas angespannt. Die neue Anpfiffzeit ist 15.45. Gut für den FC Bayern: Serge Gnabry ist zurück. Der Flügelflitzer steht nach seinen Adduktorenproblemen wieder im Kader.

Die Aufstellung:

FC Bayern: Manuel Neuer, Sacha Boey, Dayot Upamecano, Min-jae Kim, Tom Bischof, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz, Nicolas Jackson. 

 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.