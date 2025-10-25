Das Spiel zwischen dem FC Bayern gegen Gladbach muss aufgrund eines Staus nach hinten verlegt werden.

Das ist kurios! Weil der Bayern-Bus im Stau steht, wird das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach 15 Minuten später angepfiffen (AZ berichtete). Generell ist die Verkehrssituation rund um den Borussia-Park immer etwas angespannt. Die neue Anpfiffzeit ist 15.45. Gut für den FC Bayern: Serge Gnabry ist zurück. Der Flügelflitzer steht nach seinen Adduktorenproblemen wieder im Kader.

Die Aufstellung:

FC Bayern: Manuel Neuer, Sacha Boey, Dayot Upamecano, Min-jae Kim, Tom Bischof, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz, Nicolas Jackson.