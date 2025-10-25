Das gibt es nicht! Spiel des FC Bayern gegen Gladbach wird verschoben
Das ist kurios! Weil der Bayern-Bus im Stau steht, wird das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach 15 Minuten später angepfiffen (AZ berichtete). Generell ist die Verkehrssituation rund um den Borussia-Park immer etwas angespannt. Die neue Anpfiffzeit ist 15.45. Gut für den FC Bayern: Serge Gnabry ist zurück. Der Flügelflitzer steht nach seinen Adduktorenproblemen wieder im Kader.
Die Aufstellung:
FC Bayern: Manuel Neuer, Sacha Boey, Dayot Upamecano, Min-jae Kim, Tom Bischof, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz, Nicolas Jackson.
- Themen:
- Borussia Mönchengladbach
- Dayot Upamecano
- Harry Kane
- Joshua Kimmich
- Leon Goretzka
- Manuel Neuer
- Serge Gnabry
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen