"Da haben wir Fehler gemacht": Wo Herbert Hainer als Präsident des FC Bayern dazulernen musste

Katar als Wendepunkt: Herbert Hainer hat als Bayern-Präsident dazulernen müssen.

Von der Weltmarke zum Weltverein: 15 Jahre lang leitete Herbert Hainer als CEO die Geschicke von Adidas – und doch hatte der heute 71-Jährige, wie er auf dem AZ-Sofa offen zugibt, seine neue Rolle als Ober-Bayer beim deutschen Rekordmeister zunächst "unterschätzt".

Wichtig sei der Dialog mit den Mitgliedern innerhalb des Kosmos FC Bayern. "Sie sind der Kitt des Vereins, dafür machen wir das", weiß Hainer heute. Lernen musste das der ehemalige Konzernlenker gerade beim Thema Katar auf die harte Tour. "Da haben wir Fehler gemacht, auch in der Diskussion mit den Mitgliedern", ist Hainer ehrlich.

"Ich antworte nach Möglichkeit jedem Mitglied": Hainer zeigt sich fannah

Seitdem hat sich laut Hainer allerdings viel getan: "Wir haben Workshops eingeführt, Dialogformen, um alle abzuholen." Mit Erfolg! "Wir hatten noch nie einen so großen Mitgliederzulauf, in den letzten zwei Jahren haben wir knapp 100.000 Mitglieder gewonnen. Wir sind heute mit 432.500 Mitgliedern der mit Abstand mitgliederstärkste Klub der Welt", sagt Hainer mit Stolz.

Womöglich lässt sich das stete Wachstum auch mit einer bayerischen Besonderheit erklären: Hainer ist wie seine Vorgänger ein Präsident zum Anfassen. "Jedes Mitglied kann mich anmailen, meine Mailadresse kennt jeder. Ich antworte nach Möglichkeit jedem Mitglied. Das ist beim FC Bayern etwas Besonderes, das kennt man von Franz Beckenbauer über Uli Hoeneß bis in die heutige Zeit: Der FC Bayern ist wie eine Familie."