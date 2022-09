Comeback des Tigers: Stefan Effenberg wird Botschafter beim FC Bayern

Ein weiterer ehemaliger Spieler kehrt zum FC Bayern zurück: Stefan Effenberg wird Botschafter beim deutschen Rekordmeister.

München - Er feierte große Erfolge mit dem FC Bayern, unter anderem den Champions-League-Sieg 2001 – jetzt ist er wieder da: Stefan Effenberg. Der 54-Jährige wird Botschafter beim deutschen Rekordmeister, wie der Verein am Freitag bekanntgegeben hat.

Zurück an alter Wirkungsstätte, für Effenberg ein "schönes Gefühl". "Der FC Bayern wird immer als eine Familie bezeichnet – und genau so fühlt es sich an, auch heute noch", wird der ehemalige Mittelfeldspieler in der Mitteilung zitiert. Wer ihn kenne, wisse, dass er keine halben Sachen mache, sagt Effenberg weiter. "Als Kapitän habe ich früher auf dem Platz immer alles für diesen Klub und seine Fans auf der ganzen Welt gegeben, und nun werde ich dieser neuen Rolle als Botschafter ebenfalls mit meiner Leidenschaft für den FC Bayern nachkommen."

Stefan Effenberg: Von 1990 bis 1992 und von 1998 bis 2002 beim FC Bayern. © IMAGO / Sven Simon

Auch Marketing-Vorstand Andreas Jung freut sich über die Effenberg-"Verpflichtung": "Er hat unseren Klub als Leader auf dem Platz zu historischen Erfolgen geführt, was ihm einen besonderen Platz bei unseren Fans einbringt und ihn zu einem idealen Repräsentanten des FC Bayern macht."

Neues Trikot für die Legenden-Mannschaft des FC Bayern

Gleichzeitig hat der FC Bayern auch die Ausweitung der Kooperation zwischen dem Legenden-Team der Münchner und Paulaner bekanntgegeben. Eine Neuerung: Künftig ziert das Logo der Münchner Brauerei die Trikotbrust der Mannschaft um Giovane Elber.

Das neue Paulaner-Trikot werden die Bayern-Legenden beim Abschiedsspiel von Claudio Pizarro am 24. September im Bremer Weserstadion tragen. Am Tag danach steht der traditionelle Wiesn-Besuch der ehemaligen Spieler an. Und dann gibt es ja noch das große Highlight für Elber, Effenberg und Co.: Das Derby gegen den TSV 1860 im Olympiastadion am 23. Oktober.