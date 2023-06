City-Star Gündogan setzt Kimmich und Goretzka stark unter Druck

Ilkay Gündogan hat als Kapitän von ManCity das Triple gewonnen, nun will er auch die Nationalmannschaft beflügeln. "Er ist ein sehr intelligenter Spieler, ein feiner Mensch."

Frankfurt am Main - Nein, dieses Länderspiel in seiner Heimat wollte Ilkay Gündogan (32) unter keinen Umständen verpassen. In Gelsenkirchen wurde der deutsche Mittelfeld-Star geboren, beim ortsansässigen Klub Hessler 06 begann er als Dreijähriger mit dem Fußballspielen. "In der Pampers-Liga", wie Gündogan am Montag auf dem DFB-Campus in Frankfurt mit einem Lächeln berichtete.

Gündogan: "Die Vorfreude ist groß"

Nun, an diesem Dienstag (20.45 Uhr/RTL), schaut Gündogan als amtierender Champions-League-Sieger mal wieder in Gelsenkirchen vorbei, wenn die DFB-Elf auf Kolumbien trifft.

Mit "sehr guten Gefühlen", reist Gündogan an: "Die Vorfreude ist groß, nach sehr langer Zeit, in meine Geburtsstadt zurückzukommen und auf Schalke Fußball zu spielen. Ein tolles Gefühl."

Gündogan hat nie vergessen, wo er herkommt. Erst kürzlich, beim gewonnenen Königsklassen-Endspiel mit Manchester City gegen Inter Mailand (1:0), organisierte er eine Party für seinen Heimatverein Hessler 06, Gündogan spendierte Speisen und Getränke. "Ich habe den Menschen dort viel zu verdanken", sagte er. Laut "WAZ" finanzierte Gündogan vor einigen Jahren auch den Großteil eines 300.000 Euro teuren Kunstrasenplatzes. Logisch, dass diese Partie in Gelsenkirchen eine emotionale wird für Gündogan.

Kimmich: Flicks verlängerter Arm auf dem Spielfeld

Und sportlich gesehen, eine sehr wichtige. Denn den Status, den der Kapitän von ManCity bei Trainer Pep Guardiola (52) genießt, hat er bei Bundestrainer Hansi Flick (58) nicht.

Derzeit Hansi Flicks Kapitän: Bayern-Star Joshua Kimmich (r.).

Joshua Kimmich (28) ist Flicks verlängerter Arm auf dem Spielfeld, in Abwesenheit von Manuel Neuer (37) derzeit auch Kapitän. Zudem genießt Leon Goretzka (28) bei Flick eine extrem hohe Wertschätzung. Vor dem Training am Montag tauschten sich Flick, Goretzka und Assistent Danny Röhl (34) lange auf dem Trainingsplatz aus. Man kennt sich eben aus famosen Triple-Zeiten beim FC Bayern, das verbindet. Ob Gündogan nun trotzdem einen Stammplatz erobert?

"Er kann in jeder Mannschaft spielen, das hat er bei Manchester City gezeigt", sagte Flick. Gündogan habe eine "hohe Qualität, er ist ein sehr intelligenter Spieler, ein feiner Mensch". Aber bislang eben nicht gesetzt in der deutschen Mannschaft.

Wie plant Flick mit Kimmich, Gündogan und Goretzka?

Unvergessen - und beinahe unverzeihlich: Wie Flick den Torschützen Gündogan im ersten WM-Gruppenspiel in Katar gegen Japan (1:2) in der zweiten Halbzeit beim Stand von 1:0 ohne Not auswechselte und Goretzka brachte. Danach ging die Partie verloren. Noch lässt sich der Bundestrainer nicht entlocken, wie er mit Blick auf die Heim-EM 2024 mit Kimmich, Gündogan und Goretzka plant.

Alle drei Spieler sind eher Achter als Sechser, Dortmunds Emre Can (29) hat defensiv die größten Qualitäten.

Klar ist: Gündogan genießt im Team eine Menge Respekt. "Er ist ein essenziell wichtiger Spieler, der aufgrund der Saison, die er selber gespielt hat, und die sein Verein gespielt hat, mit großem Selbstbewusstsein hier hinkommt. Auch mit einer großen Sicherheit in seinem Spiel", schwärmte Inter-Profi Robin Gosens (28): "Solche Spieler tun jeder Mannschaft gut." Der wankenden DFB-Elf erst recht.

Gosens über Gündogan: "Für die Mannschaft ein riesengroßer Mehrwert"

Gosens weiter: "Wir haben alle verfolgt, was Ilkay in dieser Saison geleistet hat. Wenn er es schafft, das hier einzubringen, und das schafft er, ist er einfach ein riesengroßer Mehrwert - als Leader, als sehr erfahrener Spieler, der jetzt einiges gewonnen hat in seiner Karriere, der auch mit Niederlagen schon umgehen musste."

Ein gutes Turnier mit der Nationalmannschaft fehlt dem Siegertypen Gündogan noch. Holt er dies 2024 nach? "Das können Momente für die Ewigkeit werden", sagte Gündogan treffend. In Gelsenkirchen. In ganz Deutschland.