Choreo in der Allianz Arena: FC Bayern und VfL Bochum feiern Fan-Freundschaft

Seit 50 Jahren sind beide Fan-Lager miteinander verbunden. Das wird in der Arena zelebriert.

Die Choreo in der Südkurve.

München - So etwas erlebt man in der Allianz Arena auch nicht alle Tage: Vor Anpfiff der Partie gegen den VfL Bochum am Samstagnachmittag wurde die Klub-Hymne der Gäste abgespielt, "Bochum" von Herbert Grönemeyer. Und neben den Bochum-Fans sangen auch viele Bayern-Anhänger mit. Ein Gänsehaut-Moment zum Jubiläum – schon bevor der Ball rollte.

Seit 50 Jahren sind die Fans des FC Bayern und des VfL Bochum freundschaftlich miteinander verbunden, das musste natürlich gefeiert werden. In der Südkurve war eine beeindruckende Choreografie zu sehen mit den Wappen beider Klubs und dem Schriftzug "50 Jahre Bayern und der VfL" auf rotem und blauem Untergrund. Auch im Gästebereich zeigten die Fans ein Banner, darauf stand: "Vor Jahrzehnten gefunden – für immer verbunden".

1973 begann die Freundschaft, als der Fanklub "Bochumer Jungen" bayerische Fans, die beim Auswärtsspiel in Bochum angefeindet wurden, beschützten. Bis heute stehen sich beide Klubs nahe.

Zur Anreise in die Arena organisierten beide Fanszenen nun einen gemeinsamen Sonderzug, in dem man die gut 600 Kilometer bis nach München zurücklegte. Gute Freunde kann eben niemand trennen.