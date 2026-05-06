Der Vertrag von Max Eberl läuft 2027 aus. Der Sportvorstand des FC Bayern wäre offen für eine Verlängerung.

Die Anspannung vor dem Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain war groß. Natürlich auch bei Bayerns Sportvorstand Max Eberl. "Es ist wirklich ein außergewöhnliches Spiel", betonte der Boss vor dem Duell bei "DAZN". Die Stimmung, die Choreo der Fans, beschrieb Eberl als einmalig. München war heiß auf den Einzug ins Endspiel in Budapest.

Eberl: "Habe hier viel Herzblut investiert"

Auch für Eberl, der wie Sportdirektor Christoph Freund im roten Outfit erschien, wäre das natürlich gut. Unter anderem, weil sein Vertrag im Sommer 2027 ausläuft. Und Eberl seinen Posten durchaus gerne behalten würde. "Ich habe hier sehr viel Herzblut investiert", meinte der Niederbayer, der einräumte: "Am Anfang war es nicht ganz einfach, weil Charakterköpfe aufeinander getroffen sind."

Ob er damit etwa Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß meint? Ins Detail ging Eberl nicht. Stattdessen betonte er: "Wir haben sehr, sehr gute Dinge auf den Weg gebracht. Ich will hier meinen Job machen." Und das auch gerne über 2027 hinaus. "Wenn sie meinen Job gut finden, bin ich bereit, länger bei Bayern zu bleiben", so Eberl. Die Entscheidung liegt letztlich beim Aufsichtsrat des Klubs. Dieser entscheidet immer ein Jahr vor Vertragsende eines Vorstandsmitgliedes über die Zukunft.