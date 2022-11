Champions League: Sammer sieht FC Bayern als Topfavoriten - und einen Außenseiter mit Chancen

Der Ex-Sportvorstand legt sich fest: "Bayern an eins, Real und City unmittelbar dahinter."

München - Er gewann die Champions League als Spieler von Borussia Dortmund im Jahr 1997, 2013 triumphierte er dann als Sportvorstand mit dem FC Bayern: Matthias Sammer weiß genau, wie man den Cup mit den großen Ohren holt - daher hat sein Wort Gewicht.

"Bayern an eins, Real und City unmittelbar dahinter"

Und was der 55-Jährige zur Favoritenfrage in dieser Saison sagt, dürfte alle Fans der Münchner freuen. "Bayern an eins, Real und City unmittelbar dahinter", erklärte Sammer, der aktuell als Experte bei Amazon Prime Video und als Berater des BVB tätig ist, seine Reihenfolge.

Gleichzeitig warnte er aber auch. "Das Problem ist, dass die Champions League im Sommer vergeben wird. Da ist unter anderem noch die WM dazwischen, und wenn man zurückdenkt, dann hat Bayern die großen Titel geholt, wenn sie im Rhythmus waren", so Sammer: "Neapel kommt dann noch hinzu, die sind unglaublich, und noch eine Überraschungsmannschaft, aber die weiß ich noch nicht."

"Positiver Eindruck von Entwicklung der Mannschaft unter Nagelsmann"

Insgesamt ist Sammer von der Bayern-Entwicklung unter Trainer Julian Nagelsmann beeindruckt. "Ich glaube, dass die Mannschaft sich stabilisiert hat, aber die Spielfreude habe ich das ganze Jahr erkannt", führte er weiter aus: "Das Einzige, was mich immer gewundert hat, dass so viel rauskommt beim FC Bayern. Als Trainer ist das unangenehm. Hier wird natürlich gebohrt mit der ganz dicken Bohrmaschine oder mit dem Presslufthammer werden da versucht, gewisse Themen zu inszenieren, das ist einfach auch Bestandteil."

Das kennt Sammer selbst aus seiner Bayern-Zeit.