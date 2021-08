Champions League im Netz: Amazon startet mit Bayern-Kracher in Barcelona

In der Champions-League-Saison 2021/22 sind einige Spiele auch bei Amazon Prime zu sehen. Am ersten Spieltag zeigt der Internetriese die Partie des FC Bayern beim FC Barcelona.

München – Mit der Begegnung des FC Bayern München beim FC Barcelona steigt der US-Internetriese Amazon auf seiner kostenpflichtigen Plattform Prime Video in die Übertragungen aus der Champions League ein. Der deutsche Rekordmeister tritt zum Auftakt der Gruppenphase am 14. September (21 Uhr) bei den Katalanen an.

Wie Amazon am Dienstag weiter mitteilte, sind an den beiden anderen Spieltagen bis zur Halbzeit der Gruppenphase die Spiele von Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon (28. September) und bei Ajax Amsterdam (19. Oktober) zu sehen.

Auch ZDF zeigt die Champions League

Amazon zeigt jeweils am Dienstag das sogenannte Top-Spiel der Gruppenphase live. Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN überträgt in der Gruppenphase 15 von 16 Partien pro Spieltag. Neben den Einzelspielen bietet das Portal am Dienstag und Mittwoch auch jeweils eine Konferenz an, teilte DAZN am Dienstag mit.

Nach drei Jahren wird es die Champions League auch wieder im ZDF geben. Das Zweite zeigt beginnend am 15. September Zusammenfassungen der deutschen Spiele sowie Ausschnitte und Höhepunkte der Spiele von Dienstag und Mittwoch. Zudem überträgt das ZDF das Finale live.