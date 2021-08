Champions League Gruppenphase: FC Bayern startet mit Auswärtsspiel in Barcelona

Die Gruppenphase der Champions League 2021/22 ist terminiert. Alle Spielansetzungen des FC Bayern in der Übersicht.

München - Die Ansetzungen der ersten sechs Spieltage der Champions League sind da, der FC Bayern startet auswärts!

Der deutsche Rekordmeister ist zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison am 14. September (21 Uhr im AZ-Liveticker) im Kracher-Duell beim FC Barcelona gefordert. Zum ersten Heimspiel empfangen die Münchner Dynamo Kiew am 29. September (21 Uhr) in der Allianz Arena. Am 20. Oktober (21 Uhr) geht es für den Sieger der Saison 2019/20 zu Benfica Lissabon.

Abgeschlossen wird die Gruppenphase mit dem Heimspiel am 8. Dezember (21 Uhr) gegen Barcelona.

Deutsches Quartett muss zum Auftakt auswärts ran

Alle deutschen Vertreter müssen am ersten Spieltag der Gruppenphase auswärts antreten. Auch der VfL Wolfsburg startet am 14. September und ist beim französischen Meister OSC Lille gefordert. Am 15. September spielt RB Leipzig beim Vorjahresfinalisten Manchester City, während Borussia Dortmund bei Besiktas Istanbul um die ersten Punkte kämpft.

Alle Spielansetzungen des FC Bayern in der Gruppenphase der Champions League

14. September (21 Uhr): FC Barcelona – FC Bayern

29. September (21 Uhr): FC Bayern – Dynamo Kiew

20. Oktober (21 Uhr): Benfica Lissabon – FC Bayern

2. November (21 Uhr): FC Bayern – Benfica Lissabon

23. November (18.45 Uhr): Dynamo Kiew – FC Bayern

8. Dezember (21 Uhr): FC Bayern - FC Barcelona

Alle Spiele des FC Bayern können Sie wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.