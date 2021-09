Champions-League-Auftakt gegen den FC Barcelona: Keine Fans des FC Bayern zugelassen

Für den FC Bayern kommt es kommende Woche zum Prestigeduell beim FC Barcelona. Auf die Unterstützung der eigenen Anhänger muss der deutsche Rekordmeister allerdings verzichten.

Die Bayern müssen in Barcelona auf die Unterstützung ihrer Anhänger verzichten. (Symbolbild)

München – Schlechte Nachrichten für den FC Bayern! Beim Auswärtsspiel am kommenden Dienstag (21 Uhr) in Barcelona müssen die Münchner ohne die Unterstützung ihrer Anhänger auskommen. Dies gab der Rekordmeister am Mittwochvormittag bekannt.

Die zuständigen lokalen Behörden in Barcelona erlauben in Bezug auf die aktuell gültigen Gesetze der katalanischen Regierung derzeit keine Gästefans. Der Champions-League-Sieger von 2020 wird demnach kein Ticketkontingent für das Spiel im Camp Nou erhalten.

Ausschluss der Gästefans von der Uefa grundsätzlich aufgehoben

Erst am Montagabend bestätigte die Uefa, dass bei den Spielen im Europapokal ab kommender Woche grundsätzlich wieder Gästefans zulassen werden.

Der Ausschluss von Gästefans bei Uefa-Wettbewerben sei nicht verlängert worden, teilte der Verband mit. "Daher wird das Standardverfahren wieder eingeführt, das heißt 5 Prozent der insgesamt zulässigen Stadionkapazität sind den Fans der Auswärtsmannschaft vorbehalten", hieß es.

Überdies hob die Uefa für Arbeitsbereiche im Freien die obligatorischen Abstandsvorschriften auf. Dies erlaube eine höhere Kapazität an Medienvertretern. Der Verband verwies allerdings darauf, dass alle Lockerungen unter Vorbehalt der örtlichen Corona-Schutzmaßnahmen greifen.