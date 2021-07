Bundesliga-Spielplan steht: Spitzenspiel zwischen FC Bayern und RB Leipzig am Samstagabend

Der FC Bayern eröffnet die 59. Bundesliga-Spielzeit am 13. August mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. Nun stehen auch die zeitgenauen Ansetzungen für die fünf weiteren Partien fest.

München - Die Jagd nach dem zehnten Meistertitel in Folge beginnt für den FC Bayern am 13. August. Die Münchner eröffnen die 59. Bundesliga-Saison mit einem Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr, DAZN und Sat1, sowie im AZ-Liveticker).

Spieltage 1 bis 6 des FC Bayern zeitgenau terminiert

Nun hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) auch die zeitgenauen Ansetzungen für die fünf weiteren Bundesliga-Spieltage bekanntgegeben. Nach der Partie in Gladbach empfangen die Münchner am Sonntagabend (22. August, 17.30 Uhr) den 1. FC Köln. Danach stehen zwei Samstagabend-Spiele auf dem Programm: Zuerst zuhause gegen Hertha BSC (28. August, 18.30 Uhr), nach der Länderspielpause dann auswärts bei RB Leipzig (11. September, 18.30 Uhr).

Anschließend geht es für die Bayern zuhause gegen Aufsteiger VfL Bochum (18. September, 15.30 Uhr), am 6. Spieltag müssen die Münchner bereits am Freitagabend ran. Gegner am 24. September ist dann noch ein Aufsteiger, der Rekordmeister muss auswärts bei der SpVgg Greuther Fürth ran (20.30 Uhr).

Saisonfinale gegen den VfL Wolfsburg

Was bereits jetzt feststeht: Am 14. Spieltag (3. - 5. Dezember 2021) trifft das Team von Julian Nagelsmann im deutschen Clásico auf Borussia Dortmund. Das Saisonfinale gegen den VfL Wolfsburg findet am 14. Mai 2022 statt.

Im letztjährigen Eröffnungsspiel gewann der FC Bayern mit 8:0 gegen Schalke 04 und legte den Grundstein für den erneuten Titelgewinn.

Spielplan: Alle Hinrunden-Spiele des FC Bayern im Überblick