Bundesliga-Spielplan steht: FC Bayern eröffnet Saison 2021/22 gegen Borussia Mönchengladbach

München – Die Jagd nach dem zehnten Meistertitel in Folge beginnt für den FC Bayern am 13. August. Die Münchner eröffnen die 59. Bundesliga-Saison mit einem Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr, DAZN und Sat1, sowie im AZ-Liveticker). Dies gab die DFL am Freitagmittag bekannt.

Das Duell gegen Vizemeister RB Leipzig steigt bereits am 4.Spieltag (11./12.09.2021). Am 14. Spieltag (03.- 05.12.2021) trifft das Team von Julian Nagelsmann im deutschen Clasico auf Borussia Dortmund. Das Saisonfinale gegen den VfL Wolfsburg findet am 14. Mai 2022 statt.

Im letztjährigen Eröffnungsspiel gewann der FC Bayern mit 8:0 gegen Schalke 04 und legte den Grundstein für den erneuten Titelgewinn.