"Brauchen alle Spieler": Flick positioniert sich im Abstellungs-Streit um Lewandowski erneut

Verpasst Robert Lewandowski das Topspiel des FC Bayern bei RB Leipzig Anfang April? Der Torjäger ist für die polnische Nationalelf nominiert worden und müsste danach eigentlich in Quarantäne. Trainer Hansi Flick stellt nach dem Spiel gegen Lazio Rom abermals klar: "Wir brauchen alle Spieler."

München - Ende des Monats stehen für die polnische Nationalmannschaft drei wichtige Partien in der WM-Qualifikation auf dem Programm, doch zwischen dem FC Bayern und dem polnischen Fußballverband droht ein handfester Streit um Robert Lewandowski.

Lewandowski für drei März-Länderspiele mit Polen nominiert

Der Weltfußballer ist für die kommenden Länderspiele seiner Nationalmannschaft in Ungarn (25. März), gegen Andorra (28. März) und in England (31. März) nominiert worden. Wie das polnische Internet-Portal "onet sport" zuletzt berichtete, wollten die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters die Freigabe für die Länderspiele verweigern.

Bestritt bisher 116 Länderspiele für Polen: Robert Lewandowski. © dpa/LaPresse/ZUMA Press/Fabio Ferrari

Hansi Flick über Abstellung für WM-Quali: "Haben noch nichts beschlossen" "Wir werden abwarten und dann ganz im Sinne des Vereins entscheiden. Wir brauchen alle Spieler für das Spiel gegen Leipzig", sagte Trainer Hansi Flick im TV-Sender Sky nach dem Viertelfinal-Einzug der Münchner am Mittwochabend in der Champions League. "Wir warten auch noch ab, was die Behörden dazu sagen und haben noch ein paar Tage Zeit, um die Entscheidung zu treffen." Hintergrund der Diskussion ist die Verbreitung der britischen Covid19-Mutante: Mit Blick auf die geltenden Corona-Bestimmungen müsste Lewandowski bei seiner Wiedereinreise nach Deutschland für zehn Tage in Quarantäne gehen – selbst wenn er einen negativen Test vorweist. Laut einem Bericht von "onet sport" ist Lewandowski bei den Bayern-Verantwortlichen vorstellig geworden und hat um eine Freigabe für das Länderspiel im Londoner Wembley Stadion gebeten. Diese sollen wiederum dazu tendieren, ihm jene Freigabe zu verweigern. Flick sagte dazu bereits am Dienstag: "Wenn ein Spieler in Quarantäne gehen muss, ist es dem Verein erlaubt, einzugreifen. Für uns hat der Countdown begonnen, von daher brauchen wir alle Spieler."

FC Bayern gegen Leipzig und Union ohne Lewandowski?

Der FC Bayern müsste im Fall der Fälle im wichtigen Bundesliga-Auswärtsspiel bei Verfolger RB Leipzig (3. April) und auch im Heimspiel gegen Union Berlin (10. April) auf den Kapitän der polnischen Nationalelf verzichten.

Dem Bericht zufolge prüft man beim polnischen Verband zuletzt auch die Variante, die Partie in England auf einen anderen Austragungsort verlegen zu lassen, um nicht auf seine beiden Top-Stürmer - auch Krzysztof Piatek von Hertha BSC Berlin wäre betroffen - verzichten zu müssen.

Wie läuft es mit David Alaba und dem ÖFB?

Österreichs Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Qualifikationsspiel für die WM 2022 am 25. März in Glasgow gegen Schottland ohne Deutschland-Legionäre, also auch ohne David Alaba. "David wird beim ersten Spiel in Schottland nicht dabei sein", bestätigte Flick.