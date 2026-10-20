"Brauche auch Spielzeit": Gnabry will FC-Bayern-Star Olise gegen Arsenal ersetzen

Gegen Arsenal fehlt Bayerns Schlüsselspieler Olise gesperrt. Kompanys Optionen sind begrenzt: Karl, Gnabry und Saibari sind nicht in Top-Form.

Ein Bayern-Spiel ohne Michael Olise - möglich, aber sinnlos? Man erinnert sich an den launigen Ausspruch des deutschen Humoristen und Cartoonisten Loriot: "Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos." Die Bayern müssen aber am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) im Champions-League-Duell mit dem FC Arsenal auf ihren Kreativkönig, auf ihren brillanten Rechtsaußen, den Scorer-Garanten, verzichten.

Gnabry: "Michael ist ein sehr wichtiger Spieler"

Wegen einer Gelb-Rot-Sperre, die sich der Franzose vor einer Woche beim 3:3 in Stavanger eingehandelt hatte. War schon recht dumm, dass er seinem Gegenspieler im Affekt einen Ball ins Gesicht warf. Kategorie Ballon d'Oof. "Michael ist ein sehr wichtiger Spieler in unserem Team, der unglaublich abliefert", sagte Serge Gnabry am Dienstagnachmittag an der Säbener Straße, "aber eine Mannschaft ist immer darauf ausgerichtet, dass es auch Wechsel gibt. Wir müssen einfach Gas geben."

Das Bayern-Spiel ohne Michael Olise? In dieser Saison gab's keines. Zehn Pflichtspiele absolvierten die Münchner bislang, neun Mal stand der 24-Jährige in der Startelf, wurde ein Mal eingewechselt – beim 0:0 auf Schalke Anfang September. Und vergangene Saison? Verpasste Olise lediglich drei (!) aller 55 FCB-Pflichtspiele. Zwei wegen Gelbsperren, genau ein Mal nur verzichtete Trainer Vincent Kompany freiwillig auf den Flügelspieler. In allen drei Fällen durfte Lennart Karl für Olise starten, dabei gelang ihm ein Treffer und drei Torvorlagen.

Auf den FC Bayern wartet am Mittwoch mit dem FC Arsenal der bislang größte Härtetest in dieser Saison. © IMAGO/Frank Hoermann

Danks: "Wir haben einen starken Kader"

"Wir sind beim FC Bayern, haben einen starken Kader", erklärte Co-Trainer Aaron Danks in Vertretung des an einem Virus erkrankten Chefcoaches Kompany und fügte hinzu: "Natürlich vermissen wir Michael, wenn er nicht dabei ist, aber dann liegt es an den anderen, dafür einzuspringen. Lennart ist jemand, der reinkommen könnte."

Ist Karl die wahrscheinlichste Lösung? Nicht unbedingt. Denn der Teenager steckt weiterhin in einem Formtief. Während Olise in dieser Saison auf neun Tore und fünf Vorlagen kommt, steht Karl bei: Einem Tor und einem Assist. Nach seinem Muskelbündelriss kurz vor der WM in Nordamerika hing der Linksfuß verständlicherweise durch und sucht nach monatelanger Reha nun seine (Best-)Form. Auch die ihm vom neuen Bundestrainer in Griechenland (0:0) gegebene Chance konnte er nicht für Eigenwerbung nutzen.

Karl fehlt Unbekümmertheit

Seine Dribbelstärke und sein Mut im Eins-gegen-Eins liegen momentan etwas brach. Beim 6:1 gegen RB Leipzig konnte der 18-Jährige als Joker für eine paar Glanzmomente sorgen, vor allem mit einem frechen Tunnel. Doch genau diese Unbekümmertheit und Frechheit seiner Debüt-Saison als Profi fehlen ihm derzeit.

Ersetzt Kompany also zum vierten Mal Olise durch Karl oder setzt er im Top-Duell mit dem Vorjahresfinalisten der Königsklasse auf andere Profis? In Frage kämen: Der Routinier Serge Gnabry (31), der allerdings auch nach einer schweren Verletzung (Adduktorenriss), die ihn ebenfalls die WM-Teilnahmen kostete, nur schwer in Tritt kommt.

Derzeit nicht in Top-Form: Lennart Karl. © IMAGO

Gnabry: "Ich brauche Spielzeit, um in Form zu kommen"

Bis dato wurde er lediglich drei Mal eingewechselt, wartet anders als in der Nationalelf (beim 2:0 in München gegen Serbien) noch auf einen Startelf-Einsatz. "Es ist alles entspannt. Ich freue mich, jetzt wieder dabei zu sein und freue mich über alle Minuten", erklärte Gnabry, "ich brauche auch Spielzeit, um in Form und in den Rhythmus zu kommen. Spielzeit ist da natürlich entscheidend. Das Wichtigste ist, dass ich keinen Rückschlag habe, alles andere wird sich zeigen."

Gibt ihm Kompany gegen Arsenal eine Chance, weil Gnabry gerne mal gegen die Gunners oder andere Londoner Teams (wie einst im Oktober 2019 vier Tore beim 7:2 in Tottenham) zündet? Für Arsenal spielte er nach dem Wechsel vom VfB Stuttgart zunächst in der Jugend und bestritt 18 Pflichtspiele für die Profis, erzielte dabei einen Treffer. Seit Sommer 2018 ist er in München, mit Vertrag bis 2028.

Ob Karl oder Gnabry auf rechts – dann ist noch die Zehnerposition vakant, da Jamal Musiala weiter Aufbautraining nach seinem Muskelfaserriss macht. Hier hat Kompany die Wahl zwischen Ismael Saibari (25) oder Nathaniel Brown (23).