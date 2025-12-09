Bleibt Müller in Vancouver? Jetzt hat sich der Ex-Bayern-Star entschieden

Sein Vertrag mit den Vancouver White Caps läuft nur bis Ende 2025. Wie geht es für Thomas Müller also im nächsten Jahr weiter? Jetzt hat sich der Ex-Bayern-Kicker entschieden.

Gute Neuigkeiten nach der Finalniederlage: Thomas Müller läuft wie erwartet auch im kommenden Jahr für die Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer (MLS) auf.

Der kanadische Klub gab am Montagabend ein Roster-Update mit den Personalplanungen für 2026 bekannt. Darin befand sich unter anderem auch Müller (36), der ursprünglich bei seinem Wechsel nur bis Ende 2025 mit der Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben hatte.

Vancouver-Sportdirektor: "Wir sind bereit, im Januar durchzustarten"

"Ich bin schon sehr gespannt auf das, was nächstes Jahr kommt. Ich bin sehr glücklich, Teil dieses Erfolgs zu sein - und unser Erfolg ist noch nicht vorbei. Unsere Reise ist noch nicht zu Ende", hatte Müller zuletzt bereits bei Instagram seinen Verbleib angekündigt.

"Wir bauen dieses Team über mehrere Jahre hinweg auf, und die meisten unserer Spieler werden 2026 zurückkehren, um auf dem starken Fundament aufzubauen, das wir geschaffen haben", erklärte Sportdirektor Axel Schuster: "Obwohl unsere rekordverdächtige Saison gerade erst zu Ende gegangen ist, laufen die Vorbereitungen für 2026 bereits seit Monaten, und wir sind bereit, im Januar durchzustarten."

Nach 756 Einsätzen für den FC Bayern und 131 Länderspielen hatte sich Müller im August aus München verabschiedet. Der Weltmeister von 2014 erlebte mit neun Toren in 13 Pflichtspielen und dem rasanten Aufstieg zum Publikumsliebling eine erfolgreiche erste Saison mit Vancouver. Das Finale um die Meistertrophäe verloren Müller und die Whitecaps am Samstag nach einem knappen Spiel gegen Inter Miami um Superstar Lionel Messi (1:3).