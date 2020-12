Bleibt der FC Bayern 2020 auch gegen Wolfsburg ungeschlagen?

Krönt der FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg seine starke Heimbilanz 2020? Zum Jahresabschluss winkt in der Allianz Arena die Einstellung einer Bestmarke.

Jubelt der FC Bayern am Mittwochabend erneut in der Allianz Arena? (Symbolbild)

München - 18 Siege und drei Remis bei 21 Pflichtspielen im Jahr 2020. So lautet die eindrucksvolle Bilanz des FC Bayern in der Allianz Arena.

Sollte das Team von Trainer Hansi Flick auch das letzte Heimspiel des Jahres am Mittwochabend gegen den VfL Wolfsburg (20.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) nicht verlieren, würden sie ein komplettes Kalenderjahr ohne Pflichtspiel-Niederlage im heimischen Stadion abschließen.

Letztmals blieb der deutsche Rekordmeister 1981 für ein Jahr wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. "Wir wollen unbedingt gewinnen", erklärte Hansi Flick am Dienstag auf der Pressekonferenz. Die Aussichten auf die Einstellung der 39 Jahre alten Bestmarke sind jedenfalls nicht die schlechtesten.

Wolfsburg noch ohne Sieg beim FC Bayern

Die "WöIfe" konnten in der Bundesliga bisher nämlich noch nie beim FC Bayern gewinnen. In 23 Gastspielen in München mussten die Wolfsburger 21 Mal ohne Punkte die Rückreise in die Autostadt antreten, zwei Spiele endeten mit einem Remis.

Insgesamt warten die Niedersachsen seit dem 4:1-Erfolg im Januar 2015 wieder auf einen Dreier gegen den Rekordmeister. Seither gab es elf Bayern-Siege und zwei Unentschieden bei einer Tordifferenz von 42:7 für die Münchner.