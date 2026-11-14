Bitteres Startelf-Comeback für Bayern-Star: Alphonso Davies erneut verletzt

Nach mehr als 600 Tagen steht Alphonso Davies erstmals wieder für Kanada in der Startelf – nach sechs Minuten muss der Bayern-Profi verletzt vom Platz. Was bisher über die Ursache bekannt ist.

Guatemala City

Neue Sorgen um Alphonso Davies: Der erste Länderspiel-Start für Kanada nach mehr als 600 Tagen endete bereits nach sechs Minuten. Der Profi vom deutschen Rekordmeister FC Bayern verletzte sich beim 3:2 im Viertelfinal-Hinspiel der Concacaf Nations League in Guatemala ohne Einwirkung des Gegners. Davies ließ sich auswechseln, eine exakte Diagnose steht noch aus.

"Stand jetzt ist es eine Verletzung am Unterkörper. Er wird in den kommenden Tagen eingehend untersucht und dann haben wir ein besseres Bild von der Schwere der Verletzung", sagte Kanadas Co-Trainer Mauro Biello. Dieser musste einspringen, da Cheftrainer Jesse Marsch nach einer Diskussion mit dem vierten Offiziellen in der 64. Minute die Rote Karte gesehen hatte.

Mitspieler mitgenommen

Davies war bei einer Abwehraktion im eigenen Strafraum ausgerutscht. Der Linksverteidiger stand sofort wieder auf, um einen Schuss zu blocken, doch signalisierte direkt im Anschluss eine Verletzung. Unklar ist, ob Davies bereits vor dem Ausrutscher Probleme hatte. Davies ging eigenständig vom Platz. "Dass er so früh raus musste, hat uns sehr mitgenommen", sagte Torschütze Tani Oluwaseyi.

Ende März 2025 hatte sich Davies ebenfalls in der Nations League im Spiel gegen die USA in der Anfangsphase das rechte Kreuzband gerissen. Zwar zählte der 26-Jährige bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko zum Kader, kam jedoch nur im Sechzehntelfinale gegen Südafrika für 15 Minuten zum Einsatz.

Für die Bayern war Davies bereits im vergangenen Dezember wieder aufgelaufen. In der Rückrunde wurde der Abwehrspieler aber immer wieder von muskulären Verletzungen zurückgeworfen, so auch zum Ende der Saison. In dieser Spielzeit stand Davies außer beim 6:1 gegen RB Leipzig am sechsten Spieltag der Bundesliga in allen Partien der Bayern auf dem Platz. Wettbewerbsübergreifend gelangen ihm in 15 Spielen drei Tore und fünf Vorlagen.