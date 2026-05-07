Der FC Bayern scheidet durch ein 1:1 gegen Paris Saint-Germain im Halbfinale der Champions League aus. So haben die AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Die Bayern um Harry Kane scheiden im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain aus.

Der FC Bayern wollte nach sechs Jahren endlich mal wieder in ein Champions-League-Finale einziehen. Diesen Traum der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany beendete im Halbfinalrückspiel gegen Paris Saint-Germain PSG-Star Ousmané Dembélé schon sehr früh mit seinem vorentscheidenden Treffer zum 1:0 für die Franzosen in der 3. Minute. Dem geschockten FC Bayern fehlten danach gegen den amtierenden Königsklassen-Sieger die Mittel, um diese Partie noch zu drehen. Auch wenn Harry Kane in der Nachspielzeit noch den Ausgleich besorgte. Die Einzelkritik der AZ.

Stanisic weniger gefordert als Laimer

MANUEL NEUER - NOTE 2: Der Kapitän durfte die Stimmung im Münchner Hexenkessel beim Aufwärmen als erster schnuppern. Bei Dembeles Treffer machtlos. Monsterreflex gegen João Neves, damit hielt er sein Team überhaupt noch im Rennen. Danach noch mehrmals in bester Neuer-Manier gegen Doue und Barcola.

JOSIP STANISIC - NOTE 4: Der Kroate zunächst weniger gefordert als Kollege Laimer auf links. Dann aber in Hälfte zwei doch ein-, zweimal von Doue ausgetanzt – zum Glück war wieder Neuer da.

JONATHAN TAH - NOTE 3: Bayerns Abwehrchef beim 0:1 ebenfalls nicht ganz auf der Höhe. Dann aber mehrmals souverän und mit Übersicht gegen Kvaratskhelia & Co.. Mit gelb vorsichtshalber ausgewechselt.

Vom Sturm der Pariser gefordert: Josip Stanisic. © IMAGO

Kimmich mehr Abräumer als Stratege

DAYOT UPAMECANO - NOTE 4: Der Spezl von PSG-Star Ousmané Dembélé beim ersten Gegentor viel zu langsam im Laufduell mit Vorbereiter Kvaratskhelia. Dann aber große Rettungstat gegen Nuno Mendes.

KONRAD LAIMER - NOTE 3: Bekam den Vorzug vor Alphonso Davies. Laut Uli Hoeneß kein "Maradona“, dafür aber giftig wie eh und jeh. Gegen Paris' Besten, Kvaratskhelia, maximal gefordert und häufig auch mehr als das.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Der Mittelfeldleader diesmal mehr Abräumer als Stratege und im Zweitjob Schatten von PSG-Sechser Vithinha. Ohne entscheidende Impulse.

Musiala fällt im ersten Durchgang wenig auf

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 3: Der gebürtige Münchner versuchte sich in dieses Spiel reinzukämpfen, es gelang ihm nicht wirklich.

MICHAEL OLISE - NOTE 3: Der bayerische Ballon-d’Or-Kandidat wurde von Nuno Mendes immer wieder ausgebremst. Nach und nach wurden seine Dribblings und Abschlüsse präziser – aber gleichzeitig zu häufig mit dem Kopf durch die Wand.

JAMAL MUSIALA - NOTE 4: Fiel im ersten Durchgang offensiv wenig auf – außer durch mehrere unnötige Ballverluste. Nahm dann aber mit zwei starken Aktionen kurz vor der Pause Fahrt auf. Versuchte über erfolgreiche Zweikämpfe ins Spiel zu finden.

Tat sich vor allem in der ersten Halbzeit schwer: Harry Kane. © IMAGO

Davies kann Schnelligkeit in einzelnen Situationen ausspielen

LUIS DÍAZ - NOTE 2: Der überragende Mann beim 4:5 im Hinspiel. Und auch in München mal wieder der mutigste Bayer in der Offensive, leitete viele gute Angriffe ein.

HARRY KANE - NOTE 3: Bayerns Tormaschine zunächst wie alle Münchner vom frühen Gegentor geschockt. Kämpferischer Einsatz, aber – und das ist sehr selten für den Three-Lions-Kapitän – ohne echten Torabschluss! Bis zum 1:1 in der 95. Minute, sein 14. Champions-League-Treffer in dieser Saison.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 3: Kam für Josip Stanisic und rückte auf seine angestammte linke Abwehrseite. Konnte seine Schnelligkeit in einzelnen Situationen ausspielen – aber ohne Ertrag.

MIN-JAE KIM - NOTE 3: Ersetzte ab der 68. den gelb-vorbelasteten Tah. Musste sofort mehrmals gegen den in Hälfte zwei stark aufdrehenden Doue eingreifen.