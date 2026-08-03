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Besondere Aktion am Geburtstag: Fans singen für Ulreich

Sven Ulreich feiert seinen 38. Geburtstag in Südkorea. Die Fans singen ein Ständchen für den Ersatzkeeper.
Autorenprofilbild Maximilian Koch
Maximilian Koch |
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Bekam ein Ständchen zum Geburtstag: Sven Ulreich.
Bekam ein Ständchen zum Geburtstag: Sven Ulreich. © IMAGO

Bei mehr als 30 Grad im Schatten gab es für Sven Ulreich erst mal ein Ständchen: Der Ersatztorhüter des FC Bayern wurde am Montag 38 Jahre alt – und dafür von den südkoreanischen Fans beim öffentlichen Training mit "Happy Birthday" besungen. Ulreich bedankte sich und applaudierte Richtung Tribüne.

Kompany: "Wir müssen mit dem Kopf bei der Sache sein"

Die Stimmung war also bestens in Jeju, wo 2002 WM-Partien ausgetragen wurden. Unter anderem gewann Deutschland hier im Achtelfinale mit 1:0 gegen Paraguay, Torschütze war Oliver Neuville.

Trainer Vincent Kompany hatte vor dem Test am Dienstag (13 Uhr) gegen den südkoreanischen Erstligisten Jeju SK FC alle mitgereisten Spieler zur Verfügung. "Wir müssen mit dem Kopf bei der Sache sein, das ist das Wichtigste", forderte Kompany. 

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