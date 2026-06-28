Besiktas heiß auf Nübel: Brisante Eberl-Ansage an Bayern-Torhüter

DFB-Torhüter hat eine Anfrage von Besiktas vorliegen. Trainingsverbot beim FC Bayern?

Eine weitere Personalie beim FC Bayern für die kommende Saison ist geklärt: Stürmer Jonah Kusi-Asare wechselt zum englischen Erstligisten FC Fulham. Der 18 Jahre alte Schwede, der in der vergangenen Saison bereits auf Leihbasis für den Klub aus London spielte, unterschrieb dort einen langfristigen Vertrag. Als Ablöse sind sechs Millionen Euro im Gespräch. "Jonah Kusi-Asare kam mit 16 Jahren zum FC Bayern und ist ein weiteres Beispiel, wie wir internationale Talente auf höchstem Niveau weiterentwickeln. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", sagte Sportvorstand Max Eberl.

Von Bayern zu Fulham: Stürmer Jonah Kusi-Asare. © IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Bayerns Kaderplanung nimmt Formen an

Kusi-Asare war 2024 aus Schweden zu Bayern gekommen, spielte dort vor allem für die Amateure in der Regionalliga und hatte im 2025 seinen Vertrag an der Säbener Straße verlängert. In Fulham kam er in der vergangenen Saison auf sieben Premier-League-Einsätze, alle als Einwechselspieler. Der Bayern-Kader nimmt damit weiter Formen an, in Kürze sollen die Transfers von Außenverteidiger Nathaniel Brown (für 55 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt) und dem marokkanischen Offensivspieler Ismael Saibari (für 55 Millionen Euro von der PSV Eindhoven) fix sein. Und es dürfte einige Abgänge geben.

Keine gemeinsame Bayern-Zukunft: Nübel und Manuel Neuer (r.). © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Torhüter Alexander Nübel ist einer der Profis, die der FC Bayern verkaufen möchte. Nübels Vertrag läuft bis 2029, er spielt in den Planungen aber keine Rolle. Hinter Manuel Neuer haben die Münchner Talent Jonas Urbig und Routinier Sven Ulreich. An Nübel, der ein hohes Gehalt von rund elf Millionen Euro brutto pro Saison verdienen soll, ist nun der türkische Topklub Besiktas Istanbul interessiert. "Wir werden die richtige Zukunfts-Entscheidung für Alexander treffen. Was wir bestätigen können ist, dass Besiktas ihn unbedingt holen will", sagte Nübel-Berater Stefan Backs bei Sky.

FC Bayern: Poker um Ablöse und Gehalt für Nübel

Besiktas bietet Nübel angeblich fünf Millionen Euro - netto. Knackpunkt ist die Ablöse: Während Bayern etwa 20 Millionen Euro fordern soll, bietet Besiktas dem Bericht zufolge fünf Millionen Euro als Fixsumme und fünf Millionen an möglichen Zusatzzahlungen. Zu wenig aus Bayern-Sicht, der Poker geht also weiter. Nübel, der aktuell mit der deutschen Nationalmannschaft an der WM teilnimmt, muss sich zudem erst mal für Besiktas entscheiden. Das steht aus.

Brisant: Am Trainingsauftakt des FC Bayern am 20. Juli soll Nübel definitiv nicht teilnehmen. Das habe Sportvorstand Eberl dem Nübel-Management laut Sky bereits mitgeteilt. Trainingsverbot für Nübel? Berater Backs wollte sich auf Nachfrage der AZ nicht zu den internen Abläufen äußern. Man darf gespannt sein, wie die Geschichte ausgeht.