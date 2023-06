Beschwerden ohne Ende: Motzt sich FC-Bayern-Star Ryan Gravenberch zu Klopps FC Liverpool?

Der FC-Bayern-Youngster Ryan Gravenberch beschwert sich schon wieder öffentlich über zu wenig Einsatzzeit. Will der Niederländer einen Wechsel zum FC Liverpool erzwingen?

München - Es wäre jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit für Ryan Gravenberch (21), durch Leistung auf sich aufmerksam zu machen, die Niederlande bei der U21-EM in Georgien und Rumänien im besten Fall zum Titel zu führen – doch das Mittelfeldtalent des FC Bayern wählt einen anderen Weg. Schon wieder.

In einem Interview mit ESPN beklagte sich Gravenberch abermals öffentlich über zu wenig Einsatzzeit bei den Münchnern und ließ Wechselgedanken durchblicken. Bei den Bayern-Bossen und Trainer Thomas Tuchel (49) dürfte das Vorpreschen gar nicht gut ankommen.

Viel Talent, wenig Ertrag: Ryan Gravenberch muss sich beim FC Bayern steigern

"Ich hatte erwartet, mehr Minuten zu spielen, als ich es getan habe. Ich dachte, ich würde mehr Chancen bekommen", sagte Gravenberch, der in seiner ersten Bayern-Saison in 33 Pflichtspielen eingesetzt wurde und dabei lediglich ein Tor erzielte und eine Vorlage gab.

Dabei war der Youngster als offensivstarker Achter von Ajax Amsterdam geholt worden, 18,5 Millionen Euro ließ sich Bayern Gravenberch kosten. Doch bislang bleibt er deutlich unter seinen Möglichkeiten, speziell Gravenberchs Defensivverhalten wird intern kritisiert.

"Müssen uns umsehen": Hat Ryan Gravenberch nach einem Jahr genug vom FC Bayern?

Von Selbstkritik ist beim Niederländer allerdings nichts zu spüren, im Gegenteil: "Ich habe allen gesagt, dass ich nicht noch so ein Jahr haben will", erklärte er weiter, "natürlich kann man nicht immer in der Startelf stehen, aber man kann trotzdem regelmäßig spielen und viele Minuten bekommen."

Sollte sich nichts ändern, müsse er sich Gedanken über seine Zukunft machen, so Gravenberch: "Ich hoffe, dass das bei Bayern München möglich ist, sonst müssen wir uns weiter umsehen."

Nach Frust-Jahr beim FC Bayern: Will Ryan Gravenberch zum FC Liverpool?

Hier möchte sich offenbar ein Spieler wegmotzen – Gravenberch könnte es zum FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp (56) ziehen. Der deutsche Coach gilt als Gravenberch-Fan, im zentralen Mittelfeld suchen die Reds nach Verstärkung für die kommende Saison. Und wie der "Mirror" berichtet, hat Liverpools Klubspitze bereits Grünes Licht für einen Transfer gegeben.

Er würde Ryan Gravenberch gerne trainieren: FC-Liverpool-Coach Jürgen Klopp. © dpa

Gravenberchs Vertrag läuft bis 2027, sein Marktwert liegt aktuell bei 30 Millionen Euro. Ein konkretes Angebot soll bislang nicht bei Bayern eingegangen sein.