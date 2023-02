Bericht: Thomas Tuchel liebäugelt mit Trainerposten beim FC Bayern

2018 gab es ernsthafte Gespräche zwischen dem FC Bayern und Thomas Tuchel. Nur ein Hoeneß-Veto verhinderte damals wohl ein Engagement des 49-Jährigen in München. Trotz der damaligen Abfuhr würde der deutsche Erfolgstrainer dennoch gerne mal zum deutschen Rekordmeister wechseln.

München - Die Vita von Thomas Tuchel (49) als Fußballtrainer liest sich durchaus beeindruckend. Mit Borussia Dortmund, Paris Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea, alles Topadressen im europäischen Fußball, konnte Tuchel insgesamt zehn Titel holen, darunter der Erfolg in der Champions League in der Saison 2020/21 mit den "Blues". Dazu gesellt sich noch die Auszeichnung als Weltclubtrainer des Jahres.

Vieles davon hätte vielleicht anders kommen können, hätte Uli Hoeneß im Jahr 2018 nicht sein Veto gegen Thomas Tuchel, mit dem es schon Gespräche gegeben haben soll, als neuen Bayern-Trainer eingelegt. Stattdessen holten die Münchner Niko Kovac als neuen Übungsleiter an die Säbener Straße, Tuchel wechselte kurz darauf nach Frankreich zu PSG.

Thomas Tuchel würde "gerne zum FC Bayern gehen"

Das Ganze ist nun über vier Jahre her und so richtig nachtragend scheint Tuchel trotz seiner damaligen Ausbootung nicht zu sein. Vielmehr scheint der 49-Jährige weiterhin von der Idee angetan zu sein, irgendwann einmal den deutschen Rekordmeister zu trainieren. Das jedenfalls behauptet der Journalist Loïc Tanzi von der französischen "L'Equipe", der darüber berichtete, dass Tuchel "gerne zum FC Bayern gehen" würde.

Tuchel wurde im September 2022 völlig überraschend beim FC Chelsea entlassen und ist seitdem vereinslos. Bei der Suche nach einem neuen Verein ist der 49-Jährige allerdings nicht nur auf den FC Bayern fixiert, vielmehr beobachtet der Erfolgstrainer auch die Situation bei Real Madrid und seinem Ex-Klub PSG, zu dem er sich eine Rückkehr durchaus vorstellen könnte. Gespräche mit dem französischen Spitzenklub soll es aber noch keine gegeben haben.

Aber zurück in die Bundesliga: So sehr Tuchel der Trainerjob bei den Bayern "reizen" würden – in den nächsten Jahren dürfte daraus wohl eher nichts werden.

Bayern-Bosse sprechen Nagelsmann das Vertrauen aus

Zwar scheint Julian Nagelsmann an der Säbener Straße nicht mehr ganz unumstritten zu sein, dennoch dürfte der 35-Jährige bei den Münchnern weiterhin fest im Sattel zu sitzen. An einen Rauswurf Nagelsmanns verschwendet man bei den Vereinsverantwortlichen keinen Gedanken. Mit den Worten "Julian ist ein Langzeitprojekt des FC Bayern!", erstickte Sportvorstand Hasan Salihamidzic eine Diskussion um den Trainer, bevor die überhaupt richtig Fahrt aufnehmen konnte.

Und auch von Bayern-Präsident Herbert Hainer erhält Nagelsmann volle Rückendeckung: "Alle, die seine Arbeit bei uns beurteilen können, sind absolut überzeugt von ihm. Und deswegen haben wir ihm ja auch einen Fünfjahresvertrag gegeben, um mit Julian Nagelsmann was aufzubauen bei Bayern."

Sieht also danach aus, als würde Tuchels Traum vom Trainerposten beim FC Bayern, trotz des großen Interesses, so schnell nicht in Erfüllung gehen.