Bericht: Entwarnung bei Bayern-Star Kingsley Coman nach Trainings-Schock

Gute Nachrichten für den FC Bayern: Kingsley Coman soll sich einem Medienbericht zufolge bei der französischen Nationalmannschaft nicht schwerer verletzt haben.

München - Aufatmen beim FC Bayern - es droht wohl kein erneuter Ausfall von Kingsley Coman.

Der französische Nationalspieler hatte sich am am Mittwoch beim Abschlusstraining eine Verletzung am Knöchel zugezogen, weshalb er auch das Freundschaftsspiel der Équipe Tricolore gegen Finnland (0:2) verpasste.

Wie die " " jetzt berichtet, scheint sich Bayerns Flügelstürmer allerdings nicht schwerer verletzt zu haben. Demnach habe der 24-Jährige lediglich einen leichten Schlag abbekommen. In der Nations League, am Samstag gegen Portugal, soll der Franzose wieder einsatzbereit sein.

Kingsley Coman von Verletzungen geplagt

Bayerns Champions-League-Finalheld musste in seiner jungen Karriere bereits einige verletzungsbedingte Rückschläge hinnehmen.

Im Jahr 2018 zog er sich in kürzester Zeit zwei Mal einen Syndesmosebandriss zu und verpasste die WM 2018 in Russland. In der Saison 2019/20 fiel Coman mit einem Kaspelverletzung rund drei Monate aus.