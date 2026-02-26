"Bereit für mehr": Dieser Fußballstar ist eine Allzweckwaffe im FC-Bayern-Kader

Bayerns Allrounder Stanisic wird nach Davies’ Ausfall noch wichtiger. Auch Talent Kiala verletzt. Wer spielt gegen Dortmund?

Wenn es eine Allzweckwaffe im Kader des FC Bayern gibt, dann ist zweifelsfrei er es: Josip Stanisic. Der 25-jährige Nationalspieler Kroatiens kann sowohl links als auch rechts und zentral verteidigen – solche Akteure werden von jedem Trainer auf der Welt geliebt. Freilich auch von Vincent Kompany. Und das gerade jetzt.

Varianten als Davies-Ersatz

Denn nach dem Muskelfaserriss von Linksverteidiger Alphonso Davies am Wochenende gegen Eintracht Frankfurt muss der Bayern-Coach im Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) mal wieder umbauen auf den Außenpositionen. Stanisic könnte für Davies auf der linken Seite spielen, Konrad Laimer hinten rechts. Oder umgekehrt. Oder aber Hiroki Ito läuft links auf und Stanisic rechts.

Muskelfaserriss: Alphonso Davies. © IMAGO/Mladen Lackovic

Beim 3:2 gegen Eintracht Frankfurt war der wertvolle Herr Stanisic einer der besten Spieler auf dem Platz, Harry Kanes Tor zum 2:0 legte er per Kopf vor. Defensiv agierte er solide – wie eigentlich immer. Stani ist nach seiner Rückkehr aus Leverkusen 2024 ein ganz wichtiger Faktor und als gebürtiger Münchner auch eine Identifikationsfigur. So viele von seiner Sorte gibt es ja nicht.

Allzweckwaffe Stanisic

"Ich glaube schon, dass ich nach meiner Rückkehr aus Leverkusen anders gesehen wurde", sagte Stanisic im Vereinsmagazin "51" mit Blick auf seinen Double-Triumph mit der Werkself: "Für mich selbst hat sich aber nicht viel verändert. Ich bin immer noch derselbe, will einfach Jahr für Jahr besser werden und mehr Verantwortung übernehmen. Ich bin bereit für mehr."

Mehrere Monate Pause: Cassiano Kiala. © IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Der Champions-League-Titel fehlt Stanisic noch in seiner Vita. Ob es in dieser Saison klappt? Für Stanisic und dessen Familie wäre es das Größte. Vor allem für seinen Vater. "Er war schon immer Bayern-Fan und häufig im Stadion", erzählte Stanisic. "Als Ivica Olić mal das 2:1-Siegtor gegen Manchester United geschossen hat (Champions League-Viertelfinale im März 2010, d. Red.), war er auch im Stadion. Es gibt ein Foto, auf dem sich Olić nach dem Tor sein Trikot vom Leib reißt – im Hintergrund sieht man meinen Papa auf der Tribüne mitjubeln. Die Liebe zum FC Bayern habe ich sicher von ihm geerbt."

Und diese Emotionalität spürt man bei Stanisic auf dem Platz. Übrigens: Ein anderer Abwehrspieler kann Bayern in dieser Saison nicht mehr helfen: Talent Cassiano Kiala zog sich bei der deutschen U17-Nationalmannschaft eine schwere Verletzung am Sprunggelenk zu. Der 17-Jährige fällt mehrere Monate aus.