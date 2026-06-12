"Bekommt man ihn verkauft?": Hamann deutet Bayern-Transfer als Zeichen für Davies-Abschied

Didi Hamann ist der Meinung, dass die Sonderbehandlung von Manuel Neuer ein Ende haben muss. Sollte der Torhüter des FC Bayern das erste Gruppenspiel gegen Curaçao verpassen, müsse Oliver Baumann das Turnier spielen, schreibt Hamann in seiner Kolumne.

Liebe Fußballfans, mit dem Spiel gegen Curacao geht die WM endlich los für die deutsche Mannschaft – und wir sind natürlich klarer Favorit. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, dass es nicht so einfach ist, wenn jeder einen Sieg mit fünf oder sechs Toren erwartet. Wichtig wäre mir, dass wir dominant und gut spielen, ein paar Tore schießen und keins kassieren. Dann ist es egal, ob es 3:0, 4:0 oder 6:0 ausgeht.

DFB-Team hatte 2002 eine unheimliche Geschlossenheit

Als wir bei der WM 2002 zum Start 8:0 gegen Saudi-Arabien gewonnen haben, war die Ausgangslage eine andere. Die Saudis hatten in einem Testspiel wenige Monate vor der WM nur 0:1 gegen Brasilien verloren, daher sind wir mit gespitzten Ohren in die Partie gegangen. Wir wussten, was uns erwartet.

Das hat uns geholfen. Und dann stand es schon zur Halbzeit 4:0. Was uns 2002 ausgezeichnet hat, war der Teamspirit. Wir hatten eine unheimliche Geschlossenheit, die sich entwickelt hat durch die beiden Playoff-Spiele gegen die Ukraine. Das scheint jetzt wieder ähnlich zu sein bei der deutschen Mannschaft, der Zusammenhalt passt.

Ob sich die anderen Angreifer während des Turniers in einen Rausch spielen können, wird man sehen. Didi Hamann

Nur Undav ist von den DFB-Offensivspielern in Bestform

Aber das muss sie auch auf dem Platz zeigen – schon in der Vorrunde. Denn spätestens in den beiden anderen Gruppenspielen gegen die Elfenbeinküste und Ecuador wird sich zeigen, wie gefestigt wir wirklich sind. Zweifel bestehen weiter. Von den Offensivspielern ist mit Ausnahme von Deniz Undav keiner in Bestform – und der Stuttgarter wird wahrscheinlich nicht starten. Ob sich die anderen Angreifer während des Turniers in einen Rausch spielen können, wird man sehen.

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Was für mich klar ist: Die Sonderbehandlung von Manuel Neuer muss jetzt vorbei sein! Er hat die beiden Vorbereitungsspiele gegen Finnland und die USA nicht bestritten und beim FC Bayern zuvor schon im Pokalfinale gefehlt. Sollte Neuer auch gegen Curacao geschont werden und Oliver Baumann sich nichts zu Schulden kommen lassen, gehört Baumann als Nummer eins ins Tor.

Laut Didi Hamann der einzige DFB-Offensivspieler in Topform: Deniz Undav. © IMAGO

Neuer muss bei der Nationalmannschaft sofort Leistung bringen

Neuer muss jetzt spielen – und sofort Leistung bringen. Immerhin war er diese Woche wieder im Mannschaftstraining dabei. Aber er braucht auch Wettkampfpraxis. Man darf nicht vergessen, dass im Defensivverbund mit Nathaniel Brown, Nico Schlotterbeck und Felix Nmecha drei Spieler in der Startelf stehen werden, mit denen Neuer kaum oder noch nie zusammengespielt hat. Das muss sich finden, da muss die Abstimmung passen.

Nach dem verletzungsbedingten Aus von Lennart Karl wird Leroy Sané als Rechtsaußen erste Wahl sein – aus Mangel an Alternativen. Sané ist einer der wenigen schnellen Spieler in der Offensive. Deswegen hätte ich Said El Mala, Kevin Schade oder Chris Führich nominiert. Gerade gegen Top-Nationen müssen wir auch mal auf Konter spielen.

Die Frage ist bei Sané immer, ob er konstant Leistung bringt. Didi Hamann

Platz in der Startelf könnte Sané Vertrauen geben

Ob wir dafür das Tempo im Kader haben, wage ich zu bezweifeln. Die Frage ist bei Sané immer, ob er konstant Leistung bringt. Die vergangenen Monate bei Galatasaray sprechen eher dagegen. Vielleicht hilft es ihm, dass er erst mal in der Startelf gesetzt ist, vielleicht gibt ihm das Vertrauen. Es liegt an ihm, diesen Platz mit guten Auftritten zu verteidigen. Ob er dazu in der Lage ist – ich weiß es nicht.

Eine der positiven Erscheinungen in der deutschen Mannschaft ist Nathaniel Brown. Ein toller Spieler. Ich habe schon vor ein paar Wochen gesagt, dass er für mich erste Wahl wäre links hinten in der Viererkette. Der Bundestrainer scheint es ähnlich zu sehen. Brown hat Tempo, er ist zweikampfstark, sehr clever, ein sehr guter Fußballer.

Im Fokus des FC Bayern: DFB-Kicker Nathaniel Brown. © IMAGO

Brown-Transfer ist Hinweis für Planung des FC Bayern

Und ein Spieler, an dem der FC Bayern stark interessiert ist, interessiert sein muss. Brown ist erst 22, deutscher Nationalspieler. Aber: Bayern hat erst im vergangenen Jahr den Vertrag mit Linksverteidiger Alphonso Davies verlängert – und ihm ein astronomisches Gehalt gegeben.

Der Brown-Transfer wäre ein klarer Hinweis, dass Bayern nicht mehr mit Davies plant. Aber bekommt man den Kanadier auch verkauft? Aus Saudi-Arabien soll es Interesse geben, doch ob Davies im Alter von 25 Jahren dorthin wechselt?

Euer Didi