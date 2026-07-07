Beide Klubs einig: Bayern-Keeper Nübel vor Wechsel zu Besiktas Istanbul

Wir halten Sie hier mit allen News zu möglichen Transfers und Spekulationen rund um den FC Bayern auf dem Laufenden!

07.07.2026 Nübel vor Wechsel zu Besiktas Istanbul

Torhüter Alexander Nübel wechselt nach einem Bericht von "Sky Sport" zu Besiktas Istanbul. Der FC Bayern und der Traditionsklub aus der türkischen Süper Lig einigten sich demnach auf den Transfer. Die Ablösesumme für Nübel soll bei 6,5 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Boni liegen.

Der 29 Jahre alte Nationalspieler, der in den vergangenen drei Saisons an den Bundesliga-Kontrahenten VfB Stuttgart verliehen war, soll nach bestandenem Medizincheck einen Vertrag bis Sommer 2029 unterschreiben.

Nach insgesamt sechs Jahren, in denen er allerdings nur vier Pflichtspiele im FCB-Trikot absolvierte, endet Nübels Kapitel beim FC Bayern damit endgültig. Bayerns Sportvorstand Max Eberl hatte vor einigen Wochen Nübels Agentur mitgeteilt, dass der Schlussmann nicht zum Trainingsstart der Bayern am 20. Juli an der Säbener Straße erscheinen solle. Nübel, der von 2021 bis 2023 an die AS Monaco ausgeliehen war, war 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München gekommen.

03.07.2026 FC Bayern verpflichtet Nathaniel Brown

Am Donnerstag der Medizincheck in München, am Freitag wurde der Wechsel offiziell: Nathaniel Brown wechselt von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern. Dies gaben die Münchner am Freitag bekannt. Der Linksverteidiger erhält beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis 2031. "Nathaniel Brown bringt ein Profil mit, welches im heutigen Fußball sehr gefragt ist. Mit seiner Schnelligkeit und Dynamik hat er sich zuletzt stark entwickelt, und wir alle sind überzeugt, dass er hervorragend zum FC Bayern passt. Gemeinsam wollen wir den nächsten Schritt gehen – und zugleich unterstreicht dieser Transfer unseren Anspruch, junge deutsche Top-Spieler frühzeitig an den FC Bayern zu binden. Das war schon immer Teil unserer DNA und soll auch in Zukunft so bleiben", wird Vorstandschef Bayerns Jan-Christian Dreesen in der Pressemitteilung zitiert.

Browns Vertrag in Frankfurt war bis Sommer 2030 datiert. Der Transfer des Nationalteam-Aufsteigers ging wenige Tage nach dem frühen Aus der DFB-Auswahl über die Bühne. Beim überraschenden Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay am Montag gehörte Brown wieder zur Startformation, nachdem er zuvor beim letzten Vorrundenspiel gegen Ecuador verletzt gefehlt hatte.

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Zu finanziellen Modalitäten zu Brown wurde nicht geäußert. Spekuliert wird über ein Ablösepaket von rund 55 Millionen Euro. Anfänglich soll die Eintracht mehr als 60 Millionen Euro gefordert haben. "Der FC Bayern gehört zu den besten Vereinen der Welt. Die Chance, für diesen Club zu spielen, bedeutet mir unglaublich viel und erfüllt mich mit Stolz. Zudem komme ich aus Bayern, was es noch spezieller macht. Ich habe immer davon geträumt, auf höchstem Niveau um die größten Titel zu spielen, setze mir die höchsten Ziele und möchte jeden Tag das Maximum aus mir herausholen", sagte der gebürtige Amberger in der Bayern-Mitteilung.

Bei den Münchnern steht Linksverteidigerkollege Alphonso Davies noch bis 2030 unter Vertrag. Der kanadische Nationalspieler, der den Auftakt des WM-Mitgastgebers wegen einer Muskelverletzung verpasste, war in der vergangenen Saison wiederholt nach Verletzungen ausgefallen.

29.06.2026 Bayern-Juwel vor Wechsel nach Wolfsburg

Bayern-Juwel Leeron Danioko wechselt offenbar in die 2. Bundesliga zum VfL Wolfsburg. Wie die "Bild" und Sky übereinstimmend berichten, schließt sich der junge Flügelspieler nach Ablauf seines Vertrags Ende Juni dem Absteiger an. In der Autostadt soll der 17-Jährige einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterschreiben und vorerst für die U19 auflaufen.

Bayerns Offensiv-Juwel Leeron Danioko zieht es in die 2. Bundesliga zum VfL Wolfsburg. © IMAGO

Danioko wechselte vor sieben Jahren in die Jugendabteilung des Rekordmeisters, bei dem er zuletzt für die U17 spielte. Dass er beim FC Bayern aufgrund der enormen Konkurrenz auf den Flügeln keine Zukunft haben würde, hatte sich bereits abgezeichnet. Zuletzt verabschiedete sich der Angreifer bereits offiziell auf Instagram.

26.06.2026 Vertragspoker beendet: Laimer-Verlängerung beim FC Bayern wohl fix

Konrad Laimer verlängert nach einem längeren Vertragspoker nun doch beim FC Bayern. Wie Sky berichtet, haben sich der 29 Jahre alte WM-Teilnehmer und der deutsche Double-Gewinner auf einen neuen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2029 geeinigt. Die Unterschrift und Verkündung sollen zeitnah erfolgen. Sein ursprünglicher Kontrakt läuft noch bis Sommer 2027.

Der besonders für seine Vielseitigkeit geschätzte Österreicher, der 2023 von Bundesligakontrahent RB Leipzig gewechselt war, hat sich als Außenverteidiger zum wichtigen Stammspieler entwickelt. In der abgelaufenen Saison bestritt Laimer 47 Pflichtspiele für die Bayern. Dabei erzielte er drei Tore und bereitete neun Treffer vor.

Vor kurzem hatte bereits der "Kicker" berichtet, dass die Vertragsverlängerung bevorstehe und sich der lange Poker dem Ende nähere. Die Gespräche sollen sich über mehr als ein halbes Jahr gezogen haben. Zwischenzeitlich sollen die Ansichten der beiden Seiten bei den Gehaltsvorstellungen zu weit auseinander gelegen haben.

"Es gibt zwei Standpunkte, die momentan nicht übereinander passen. Wir wollen mit Konni verlängern, das ist Fakt. Jetzt müssen wir irgendwie eine Brücke finden, was die Vorstellungen betrifft", hatte Sportvorstand Max Eberl gegen Ende der Saison gesagt.

16.06.2026 Laimer kurz vor Verlängerung beim FC Bayern

Nach langem Hin und Her dürfte es beim FC Bayern nun bald eine Vollzugsmeldung geben. Der österreichische Nationalspieler Konrad Laimer und der FC Bayern stehen offenbar vor einer Vertragsverlängerung. Wie der "Kicker" berichtet, nähert sich der lange Poker dem Ende. Nachdem der 29 Jahre alte Defensivspieler und der Rekordmeister zwischenzeitlich bei den Gehaltsvorstellungen zu weit auseinander gelegen hatten, sollen sich die Parteien inzwischen angenähert haben.

Die Gespräche sollen sich über mehr als ein halbes Jahr gezogen haben. Laimer, der besonders für seine Vielseitigkeit geschätzt wird, spielt seit Sommer 2023 für den FC Bayern. Sein Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Am Ende der Vertragslaufzeit wäre der Österreicher 30 Jahre alt.

15.06.2026 Einigung erzielt! Saibari wechselt zum FC Bayern

Er war eines der großen Transferziele von Trainer Vincent Kompany – und nun hat es einen Durchbruch in den Verhandlungen gegeben: Der FC Bayern steht kurz vor der Verpflichtung von Marokkos WM-Star Ismael Saibari.

Entsprechende Berichte kann die AZ bestätigen, Bayern hat eine Einigung mit der PSV Eindhoven erzielt. Im Gespräch ist eine Ablöse von rund 55 Millionen Euro. Demnach kann der Wechsel nun vollzogen werden. Der offensive Mittelfeldspieler selbst hatte sich zuvor schon mit den Münchnern über einen künftigen Vertrag bis 2031 geeinigt.

Saibari war bei der WM durch seinen schönen Treffer gegen Brasilien (1:1) in den internationalen Fokus gerückt. Die Münchner sollen bereits vor einiger Zeit ihr Interesse signalisiert haben. Um den Transfer zeitnah zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, soll der Medizincheck wohl noch während der WM in Nordamerika stattfinden. Bayern-Arzt Jochen Hahne ist momentan als Arzt der deutschen Nationalmannschaft ohnehin in den Staaten und könnte die Saibari-Untersuchung vor Ort übernehmen.

Saibari hatte maßgeblichen Anteil am dritten Meistertitel der PSV in Serie, der 25-Jährige wurde auch zum Spieler des Jahres der Eredivisie gewählt. 2025 gewann er mit Marokko die Afrikameisterschaft. Sein Vertrag in Eindhoven ist bis Mitte 2029 gültig.

Der Offensivspieler war im Sommer 2020 von der U21 von KRC Genk zur zweiten Mannschaft der PSV gewechselt. Zwei Jahre später, im Sommer 2022, stieg er in die erste Mannschaft auf.

Und nun geht es zu Bayern. Für die Münchner ist der 1,85 Meter große Angreifer auch deshalb spannend, weil er offensiv verschiedene Positionen spielen kann. Nicolas Jackson, der bisherige Back-up von Harry Kane, hat Bayern verlassen. Saibari füllt diese Lücke.

Am stärksten ist der Marokkaner, wenn er als Zehner aufläuft. Saibari kommt

12.06.2026 FC-Bayern-Talent Krattenmacher wechselt nach Elversberg

Aufsteiger SV Elversberg bastelt weiter an seinem Kader für seine erste Bundesliga-Saison. Wie die Saarländer mitteilten, kommt Talent Maurice Krattenmacher vom FC Bayern München an die Kaiserlinde. Der 20-jährige Offensivspieler, der zuletzt leihweise für Hertha BSC in der 2. Liga spielte, erhält bei der SVE einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2030.

Er habe seine Fähigkeiten bereits eindrücklich in der 2. Bundesliga unter Beweis gestellt. Nun sei man überzeugt, "dass er mit seiner Dynamik, seinem Gefühl für Räume und seinem variantenreichen Dribbling sehr gut in unser Anforderungsprofil am Flügel passt und das höhere Niveau in der Bundesliga sehr schnell adaptieren wird", sagte SVE-Sportdirektor Christian Weber.

Krattenmacher selbst bezeichnete die Bundesliga als großes Ziel. Darauf habe er hingearbeitet. "Dass ich diesen Schritt jetzt bei einem spannenden und super geführten Verein wie der SV Elversberg gehen darf, erfüllt mich mit Stolz", sagte der 20-Jährige. Es sei ein Ansporn und er wolle seine Chance nutzen.

Der frühere Jugendspieler der Bayern schaffte seinen Durchbruch im Männerbereich bei der SpVgg Unterhaching. Im Jahr 2024 kehrte der deutsche Junioren-Nationalspieler nach München zurück und wurde in den vergangenen beiden Spielzeiten in die 2. Liga verliehen. Dort absolvierte der beidfüßige Flügelspieler insgesamt 54 Spiele.

10.06.2026 Hertha-Juwel Eichhorn vor Leverkusen-Wechsel

Bayer Leverkusen hat offenbar das Rennen um Ausnahmetalent Kennet Eichhorn (16) von Hertha BSC gewonnen, das berichten unter anderem Sky und der "Kicker". Nach der Zusage des Spielers ziehen die Rheinländer demnach die Ausstiegsklausel, die knapp unter zehn Millionen Euro liegen soll. In Leverkusen erhält Eichhorn Sky zufolge einen Vertrag bis 2031. Mit der Vertragsunterschrift soll U17-Nationalspieler Eichhorn zudem ein üppiges Handgeld von geschätzt zehn Millionen Euro einstreichen. Die Forderung nach dieser Unterschriftprämie war auch der Grund, warum der FC Bayern und Borussia Dortmund aus dem Poker ausgestiegen waren.

08.06.2026 "Auf jeden Fall interessant": Müller spricht über Bayern-Flirt Brown

Nathaniel Brown weckt mit seinen Leistungen Begehrlichkeiten - auch beim FC Bayern. Die Münchner würden den deutschen Nationalspieler von Eintracht Frankfurt gerne verpflichten. Geht es nach Bayern-Legende Thomas Müller, würde der 22-jährige Linksverteidiger auch gut zu den Münchnern passen.

"Von den Qualitäten und vom Potenzial auf jeden Fall", erklärte Müller als Markenbotschafter beim Launch von "Superum" und fügte an: "Wenn du als Spieler zum FC Bayern wechselst, hast du brutale Konkurrenz. Es ist aber ein Spieler, der auf jeden Fall interessant ist. Ich glaube, das sieht jeder."

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Brown hat in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2030. Der gebürtige Amberger wechselte 2024 vom 1. FC Nürnberg zu den Hessen und reifte dort zum deutschen Nationalspieler.

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07.06.2026 Olise zu Real? Das sagt Frankreich-Coach Deschamps zu den Gerüchten

Seit Wochen halten sich die Gerüchte um ein mögliches Interesse von Real Madrid an Michael Olise. Die Spanier planen offenbar ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für Bayerns Topstar. Nun hat sich Frankreichs Trainer Didier Deschamps zu der Zukunft des Offensivspielers geäußert.

"Er wird sehr genau wissen, ob er beim FC Bayern München bleibt oder ob er einen Tapetenwechsel braucht. Es gibt keine gute oder schlechte Wahl. Wenn ich in Kompanys oder dem Platz des Bayern-Präsidenten wäre, wäre es natürlich sehr, sehr gut, ihn im Team zu haben und ihn bei Bayern zu halten. Ich kann mir vorstellen, dass er auch Angebote von anderen Vereinen erhält", sagte er gegenüber der spanischen Zeitung "Marca". "Ich mache mir keine Sorgen, dass das, was er beim FC Bayern oder in der französischen Nationalmannschaft zeigt, nicht auch in anderen Vereinen reproduzieren kann. Aber wenn ich das sage, nützt es den Bayern nichts."

05.06.2026 Bericht über 150-Millionen-Angebot: Macht Real Madrid bei Olise richtig Ernst?

Real Madrid plant offenbar ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für Bayern Münchens Topstar Michael Olise. Nach Informationen spanischer und englischer Medien will Klubpräsident Florentino Pérez am Dienstag ein entsprechendes Angebot abgeben, sollte er zuvor als Vereinsboss wiedergewählt werden. Olise wäre in dem Fall der teuerste Spieler der Real-Geschichte.

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte den 24 Jahre alten Olise zuletzt wiederholt als unverkäuflich bezeichnet. "Der kann fünf Augen auf Olise werfen, der kriegt ihn nicht", hatte Hoeneß erst im Mai bei Sky in Richtung von José Mourinho gesagt, der kurz vor einer zweiten Amtszeit als Trainer des spanischen Rekordmeisters steht. Auch für 200 Millionen werde Bayern den Flügelspieler nicht abgeben.

Olise war im Sommer 2024 von Crystal Palace für rund 50 Millionen Euro zu den Bayern gewechselt, der Vertrag läuft noch bis 2029 und hat keine Ausstiegsklausel.

Pérez muss sich bei der Wahl am Sonntag gegen Enrique Riquelme durchsetzen, beide hatten zuletzt im Werben um Stimmen prominente Neuzugänge versprochen. Pérez hatte angekündigt, 150 Millionen Euro in die Verpflichtung eines Stammspielers eines Champions-League-Klubs zu investieren, den Namen Olise schloss er allerdings aus. Unter anderem der Telegraph und AS berichten nun jedoch, es handele sich sehr wohl um den Bayern-Spieler.

05.06.2026 Peretz wechselt fest zu Southampton

Der nächste Abgang beim FC Bayern steht fest! Daniel Peretz schließt sich dauerhaft dem FC Southampton an. Dies gaben die Münchner am Freitagmorgen bekannt. Der israelische Nationaltorwart spielte bereits in der vergangenen Rückrunde für den englischen Zweitligisten.

"Daniel hat sich beim FC Southampton nach seinem Wechsel im Winter umgehend als Nummer 1 etabliert und dort eine neue sportliche Heimat gefunden. Wir danken ihm für die gemeinsame Zeit in München: Er ist ein toller Charakter und hat sich stets hochprofessionell eingebracht. Wir wünschen ihm für seine Zukunft das Allerbeste", wird Bayerns Sportvorstand Max Eberl in einer Pressemitteilung zitiert.

Peretz war im Jahr 2023 zum FC Bayern gewechselt, dort aber nie über den Status des Ersatzkeepers hinaus gekommen. Laut einem Bericht von Sky sollen die Münchner durch den nun erfolgten Transfer eine Ablösesumme um die acht Millionen Euro kassieren. Beim FCB hatte Peretz noch einen Vertrag bis 2028.

27.05.2026 Schnappt Barca den Bayern Wunschspieler Gordon weg?

Geht dem FC Bayern Wunschspieler Anthony Gordon durch die Lappen? Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano und die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" übereinstimmend berichten, ist der FC Barcelona in das Rennen um den englischen Nationalspieler eingestiegen und soll die besten Karten auf eine Verpflichtung haben.

Laut "Mundo Deportivo" bevorzugt der Angreifer ein Wechsel nach Barcelona. Grund soll auch eine kürzlich unternommene Reise von Sportdirektor Deco und seiner Assistenten Bojan Krkic und Joao Amaral nach London gewesen sein, bei der die Delegation aus Katalonien eine Charmeoffensive gestartet hat, um Gordon von einem Wechsel zu Barca zu überzeugen. Gespräche zwischen beiden Klubs sowie zwischen den Blaugrana und dem Spieler sollen bereits laufen.

27.05.2026 VfB Stuttgart verabschiedet Alexander Nübel

Nationaltorhüter Alexander Nübel hat sich nach drei Jahren mit emotionalen Worten vom VfB Stuttgart verabschiedet. "Es war in jeglicher Hinsicht eine sensationelle Zeit. Meine Familie und ich hatten drei wundervolle Jahre in Stuttgart, und ich habe mich vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt", teilte der 29-Jährige auf der Vereinsseite mit.

Nübels Leihe bei den Schwaben endet am Saisonende. Der Keeper kehrt zunächst zum FC Bayern zurück. Die Münchner planen jedoch nicht mit Nübel trotz dessen Vertrags bis 2029. Nübels Zukunft ist deshalb völlig offen. Manchester City und Juventus Turin sollen interessiert sein. Die Bayern würden den dreimaligen Nationaltorhüter, der im Jahr rund elf Millionen Euro verdienen soll, gerne im Sommer verkaufen. Von einer Ablöse zwischen zehn und 15 Millionen Euro ist die Rede. In München sind kommende Saison Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich gesetzt.

Der VfB kann das Gesamtpaket für Nübel trotz der Qualifikation für die Champions League finanziell nicht stemmen. Dennis Seimen soll im Team von Trainer Sebastian Hoeneß die neue Nummer eins werden. Der 20-Jährige kehrt vom SC Paderborn zurück.

19.05.2026 FC Bayern zeigt Interesse an Nathaniel Brown

Bislang hat der FC Bayern noch keinen Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben. Im Hintergrund laufen aber bereits zahlreiche Gespräche. Nach Informationen von " " könnte Nathaniel Brown in der kommenden Spielzeit für die Münchner auflaufen. Demnach beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister wohl intensiv mit einem möglichen Wechsel des Linksverteidigers zum FC Bayern. Die Scoutingabteilung der Münchner soll große Stücke auf den 22-Jährigen von Eintracht Frankfurt halten.

Unter anderem die anhaltende Verletzungsanfälligkeit von Alphonso Davies ist offenbar ein Grund für das Interesse am deutschen Nationalspieler.

30.04.2026 Aufsichtsrat wohl gegen Gordon-Wechsel

Hinter den Kulissen bastelt der FC Bayern bereits am Kader der neuen Saison. Einer der Kandidaten, mit denen man sich an der Säbener Straße auseinandersetzt, ist Anthony Gordon (die AZ berichtete). Doch während die sportliche Führung einen Transfer forciert, stellt sich der Aufsichtsrat des Klubs offenbar quer. Das berichtet "Sport1". Der Grund: Der Spieler von Newcastle ist nicht gerade billig.

Laut dem TV-Sender fordern die Engländer rund 90 Millionen Euro für ihren Offensivspieler. Eine derartige Summe will der Aufsichtsrat offenbar nicht freigeben. Immerhin haben sich die Münchner einem Sparzwang unterstellt.

29.04.2026 Goretzka vor Milan-Wechsel

Bayern-Star Leon Goretzka hat sich offenbar für den italienischen Top-Klub AC Mailand als neuen Arbeitgeber entschieden. Wie die "Gazzetta dello Sport" am Mittwoch berichtet, stehen der Tabellendritte der Serie A und der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler des FC Bayern kurz vor einer Einigung. Verhandelt wird über einen Dreijahresvertrag mit einem Gehalt von etwa fünf Millionen Euro. Goretzkas Vertrag in München läuft im Sommer aus, er könnte ablösefrei wechseln.

26.04.2026 FC Bayern verzichtet auf Kauf von Angreifer Jackson

Stürmer Nicolas Jackson muss den FC Bayern nach dem Ende seiner Leihe nach dieser Saison wieder verlassen. Die Kaufoption für den 24-Jährigen werde nicht greifen, weil dieser die dafür nötige Zahl von Einsätzen nicht erreichen werde, sagte Sportvorstand Max Eberl im ZDF-"Sportstudio". Daher werde es auch darauf hinauslaufen, dass der deutsche Meister die Möglichkeit zu einer festen Verpflichtung des Angreifers nicht nutzen werde.

Die Bayern hatten den Senegalesen zu Saisonbeginn als möglichen Vertreter für Top-Torjäger Harry Kane vom FC Chelsea ausgeliehen. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte wenig später verraten, dass Jackson bei mindestens 40 Spielen in der Startformation stehen müsste, damit eine Kaufpflicht greift. In diesem Fall hätten die Münchner angeblich 65 Millionen Euro Ablöse an Chelsea zahlen müssen.

Bislang bringt Jackson es in dieser Saison auf 29 Einsätze für die Bayern, dabei wurde er 16 Mal eingewechselt. Am Samstag hatte er beim spektakulären 4:3 beim FSV Mainz 05 mit seinem Tor zum 1:3 die Aufholjagd des Rekordmeisters eingeleitet.

15.04.2026 Min-Jae Kim bei Juventus Turin im Fokus

Abwehrspieler Min-Jae Kim vom FC Bayern hat offenbar das Interesse des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin geweckt. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, haben die Italiener bereits Kontakt zum deutschen Rekordmeister aufgenommen. Kim gilt als Wunschtransfer von Juves Coach Luciano Spalletti, der den Südkoreaner bereits aus der gemeinsamen Zeit bei der SSC Neapel kennt. 2023 hatten Spalletti und Kim gemeinsam den Meistertitel gewonnen.

Der ehemalige Napoli-Spieler steht seit drei Jahren beim FC Bayern unter Vertrag und möchte den Verein offenbar verlassen, da er weniger Einsatzzeit als erwartet erhält. Sein Vertrag läuft bis 2028. Der deutsche Meister wäre laut Gazzetta bereit, ihm den Wechsel zu ermöglichen. Die Münchner, die vor drei Jahren 50 Millionen Euro für Kim an Neapel zahlten, fordern für einen Transfer mindestens 30 Millionen, eine Leihe gilt als ausgeschlossen. Die Ablöse und Kims Gehalt würden die Turiner gerne noch drücken.

Juve will für die nächste Saison mehrere Stars verpflichten. So zeige die Alte Dame Interesse am ehemaligen Bundesliga-Torjäger Robert Lewandowski und an Nationalspieler Antonio Rüdiger, berichteten italienische Zeitungen.

14.04.2026 Neuer kündigt baldige Zukunftsentscheidung an

Manuel Neuer möchte die Frage nach seiner Zukunft als Fußballer so schnell wie möglich geklärt haben. "Je eher, desto besser, ganz ehrlich - auch für mich persönlich", sagte der Torhüter vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid am Mittwoch (21 Uhr/DAZN).

"Ich glaube nicht, dass es noch allzu lange dauern wird", ergänzte er, "bis ich mir ein Herz fasse und eine Entscheidung treffen werde. Und dann wird es natürlich Gespräche mit dem Verein geben."

Die Bayern-Bosse hatten zuletzt durchblicken lassen, dass sie den Vertrag mit dem 40-Jährigen durchaus noch einmal um ein Jahr verlängern würden, sofern dieser das möchte. Neuer hatte mehrfach betont, genau in seinen Körper hineinhören zu wollen, ehe er sich entscheide.

Von Titeln, betonte er am Dienstag, mache er die Zukunftsfrage nicht abhängig. "Aber mir wäre es am liebsten, wir würden alles einfahren". Für realistisch hält er den großen Wurf - auch in der Königsklasse. "Dass viel möglich ist, das wissen wir - mit dem Kader, der Mannschaft und der Energie, die in uns lebt. Wir arbeiten hart daran."

30.03.2026 Offiziell: Guerreiro verlässt Bayern im Sommer

Es hatte sich bereits abgezeichnet, jetzt ist es offiziell: Raphaël Guerreiro wird den FC Bayern nach Ablauf seines Vertrags in diesem Sommer verlassen. Dies teilte der Rekordmeister am Montag mit.

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"Wir möchten uns bei Rapha herzlich für die gemeinsame Zeit bedanken: Auf Rapha war auf dem Platz immer Verlass, zudem bereichern Charaktere wie er jede Kabine", sagt Sportvorstand Max Eberl: "Die Gespräche mit ihm waren gut, vertrauens- und verständnisvoll. Jetzt konzentrieren wir uns mit ihm zusammen auf unsere Ziele bis zum Sommer – gemeinsam wollen wir noch einiges erreichen."

Guerreiro steht beim FC Bayern aktuell bei 89 Einsätzen, bei denen der Allrounder auf 12 Tore und acht Vorlagen kommt. Der 32-jährige portugiesische Nationalspieler war im Sommer 2023 ablösefrei von Borussia Dortmund zum deutschen Rekordmeister gewechselt und gewann mit den Münchnern bisher je eine deutsche Meisterschaft sowie den Superpokal.

Guerreiro ist nach Leon Goretzka der zweite Bayern-Star, dessen Abschied im Sommer nach Ablauf seines Vertrags offiziell gemacht wurde.

23.03.2026 FC Bayern stattet Mittelfeldtalent mit Profivertrag aus

In den letzten Wochen dürfen sich beim FC Bayern immer mehr Talente aus der eigenen Jugend zeigen, so auch der 19-Jährige David Santos Daiber, der im Sommer 2016 vom Münchner Stadtteilverein TSV Milbertshofen in die Jugend des deutschen Rekordmeister wechselte. Nun erhält das Eigengewächs einen Profivertrag bis 2030. Sportdirektor Christoph Freund sieht Santos als "spielintelligente(n), ballsichere(n) und extrem zuverlässige(n) Mittelfeldspieler", der durch das regelmäßige Training bei den Profis nochmal einen großen Entwicklungssprung gemacht habe.

Bei der Klub-WM im vergangenen Sommer war er im Kader, blieb allerdings ohne Einsatz. In der Bundesliga stand der portugiesische U19-Nationalspieler bisher achtmal im Kader der Münchner und kam dabei zweimal über insgesamt 27 Minuten zum Einsatz, zuletzt beim 4:1-Heimsieg der Bayern über Borussia Mönchengladbach Anfang März.

19.03.2026 Offiziell! FC Bayern hat einen Goretzka-Nachfolger gefunden

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es offiziell! Der FC Bayern holt Noël Aséko nach der Saison von Hannover 96 zurück. Dies gaben die Münchner am Donnerstag bekannt. Der defensive Mittelfeldspieler läuft seit der Winterpause 2025 für den Zweitligisten auf. Aséko war im Sommer 2022 von den B-Junioren von Hertha BSC an den Bayern-Campus gewechselt. Im vergangenen September debütierte er für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Sein Kontrakt in München läuft noch bis Sommer 2028.

09.03.2026 Sportchef bestätigt: FC Bayern scoutet umworbenes KSC-Juwel

Der FC Bayern hat offenbar ein Offensiv-Juwel von Zweitligist Karlsruher SC auf dem Zettel. Wie Timon Pauls, ehemaliger Chefscout des Rekordmeisters und heutiger Sportdirektor des KSC, gegenüber den "Badischen Neuesten Nachrichten" bestätigt, waren beim Spiel gegen Dynamo Dresden (3:3) Scouts des Rekordmeisters auf der Tribüne, um Louey Ben Farhat zu beobachten.

Der 19-Jährige gilt als größtes Talent der Karlsruher und kommt in der laufenden Saison in elf Spielen auf fünf Tore und zwei Vorlagen. Dass er noch nicht häufiger auf dem Platz stand, lag auch daran, dass er sich Ende August einen Mittelfußbruch zugezogen hatte, der ihn bis in den Dezember außer Gefecht setzte. Mittlerweile befindet sich Ben Farhat aber wieder in Top-Form und war in den vergangenen drei Spielen an fünf Toren beteiligt.

Der FC Bayern ist aber nicht der einzige Klub, der den 19-Jährigen beobachtet. Neben Scouts aus München waren am Sonntag auch Späher von Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und internationalen Klubs wie Atalanta Bergamo, Como Calcio, Olympique Lyon und OGC Nizza auf der Tribüne, um sich ein genaueres Bild von Ben Farhat zu machen. Der junge Angreifer hat beim KSC noch einen Vertrag bis 2029. Der Klub soll ab einer Ablöse von zehn bis zwölf Millionen Euro bereit sein, sein Offensiv-Juwel ziehen zu lassen.

04.03.2026 Deutsches Riesentalent zum FC Bayern? Seine Agentur berät auch andere Bayern-Stars

Wechselt eines der größten deutschen Talente zum FC Bayern? Nach Informationen der "Sport Bild" soll der deutsche Rekordmeister bereits mit der Berateragentur "11Wins" über einen möglichen Wechsel des 16-Jährigen Kennet Eichhorn an die Säbener Straße verhandeln. Dabei kommt dem FC Bayern unter anderem zugute, dass Eichhorns Agentur auch den Bayern-Star Jamal Musiala und das Talent Wisdom Mike vertritt. Verhandlungen mit seinem aktuellen Verein Hertha BSC wären zudem nicht nötig, da Eichhorn eine Ausstiegsklausel besitzt.

Der 16-Jährige schaffte in dieser Saison den Durchbruch bei Hertha und ist mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro (laut "transfermarkt.de") der wertvollste Spieler der 2. Bundesliga. Das Mittelfeldtalent laboriert seit Mitte Januar an einer Sprunggelenksverletzung. Dem Interesse des FC Bayern und anderer internationaler Schwergewichte wie Real Madrid und Manchester United tut diese Verletzung jedoch keinen Abbruch.

20.02.2026 Hainer erwartet zähen Laimer-Poker: "Wird noch die eine oder andere Schleife brauchen"

Erwartet den FC Bayern nach dem zähen Poker mit Dayot Upamecano bei Konrad Laimer die nächste Hängepartie mit Blick auf eine Vertragsverlängerung? Präsident Herbert Hainer erwartet schwierige Verhandlungen, gibt sich aber dennoch zuversichtlich.

"Ich glaube – und das ist auch, was ich höre und sehe –, dass es Konrad bei uns unheimlich gut gefällt. Er hat einen Riesen-Schritt gemacht, kann heute auch rechter Verteidiger spielen. Ich bin da, wie bei Dayot Upamecano, vorsichtig optimistisch", sagte Hainer am Rande der Veranstaltung "Night of the Legends" am Freitagabend zur AZ, meinte aber auch, dass es bis zu einer Verlängerung noch "die eine oder andere Schleife brauchen" werde.

Laimers Vertrag bei den Bayern läuft im Sommer 2027 aus. Die Verantwortlichen des Rekordmeisters würden gerne darüber hinaus mit dem Österreicher verlängern. Zuletzt kamen allerdings Berichte auf, wonach beide Seiten im Hinblick auf das Gehalt noch weit auseinanderliegen sollen.

18.02.2026 Hoeneß stellt ruhigen Transfersommer in Aussicht

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß zufolge wird der deutsche Rekordmeister im kommenden Sommertransferfenster "nicht die großen Töne spucken", erklärte er im Interview mit der "Bild". Grund dafür seien beispielsweise das kleiner gewordene Festgeldkonto (u. a. aufgrund hoher Gehälter und Handgelder) und ein verstärkter Fokus auf Spieler aus der eigenen Jugend wie Aleksandar Pavlović, Josip Stanišić und Lennart Karl.

Hätte man noch mehr externe Neuzugänge verpflichtet, wäre laut Hoeneß eine Kreditaufnahme zur Finanzierung unumgänglich gewesen. Außerdem sei die Transferbilanz aktuell sehr ausgeglichen.

Im Transfersommer 2025 hingegen war der FC Bayern sowohl auf der Zugangs- als auch auf der Abgangsseite sehr aktiv: dem Portal "Transfermarkt" stehen Ausgaben in Höhe von 88,80 Millionen Euro und Einnahmen in Höhe von 101,70 Millionen Euro entgegen. Der Großteil der Ausgaben entfiel mit einer Ablöse von 70 Millionen Euro auf Luis Díaz, der vom FC Liverpool an die Isar wechselte.

16.02.2026 Eberl knüpft Neuer-Verlängerung an Bedingungen

Bayerns Sportvorstand Max Eberl möchte sich bei der Personalie Manuel Neuer nicht treiben lassen. "Er ist mit bald 40 Jahren immer noch ein Top-Torhüter in Europa. Aber natürlich muss es so weitergehen. Man muss darüber reden, wie seine Motivation und seine Anspannung sind. Das erwarten wir als Verein und wollen das gemeinsam mit ihm herausfinden", sagte Eberl "sport1.de" im Interview zur Zukunft des früheren Nationaltorwarts.

Der Vertrag des 39 Jahre alten Schlussmanns, der aktuell wegen eines Muskelfaserrisses in der linken Wade ausfällt, läuft im Sommer aus. "Er muss auf Top-Niveau leistungsfähig sein – so wie er es aktuell ist. Das müsste in der kommenden Saison auch der Fall sein. Es geht darum, wie Manuel sich fühlt, ob er will und ob er sich in der Lage sieht, seine Leistungen noch ein weiteres Jahr lang zu zeigen", erläuterte Eberl.

Die Bayern haben hinter Neuer noch Jonas Urbig (22) und Sven Ulreich (37). Alexander Nübel (29) ist noch an den VfB Stuttgart verliehen. Eberl bezeichnete die Konstellation als "komfortabel. Wir rennen keiner Entwicklung hinterher, sondern können in Ruhe mit allen Beteiligten sprechen. Und der Erste, mit dem man sprechen muss, ist Manuel."

13.02.2026 Offiziell! FC Bayern verlängert mit Dayot Upamecano

Es hat lange gedauert, jetzt ist es endlich durch! Dayot Upamecano hat den im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern bis 2030 verlängert. Dies gaben die Münchner am Freitag bekannt.

"Dayot Upamecano ist eine weitere zentrale Figur unserer Mannschaft, mit der wir verlängern konnten. Ein Kader braucht Ankerpunkte: Mit Dayot setzen wir den nächsten. Oft lautet die Frage nicht, wen man holt - sondern wen man entwickelt: Dayot ist beim FC Bayern zum internationalen Spitzenspieler gereift, wir freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg", wird Sportboss Max Eberl in der Pressemitteilung zitiert.

Auch Upamecano ist froh, dass nun Klarheit herrscht: "Wir haben eine tolle Mannschaft und einen tollen Trainer, und gemeinsam haben wir große Ziele."

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Upamecano war im Sommer 2021 für eine Ablösesumme von 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig zu den Münchnern gewechselt. Der französische Nationalspieler stand zuletzt bei mehreren internationalen Topclubs im Fokus, darunter sollen Paris Saint-Germain und Real Madrid gewesen sein.

Die Verhandlungen mit Upamecano hatten sich sehr lange gezogen. Dabei gab es zahlreiche Spekulationen über die Gründe: Von Handgeld über Ausstiegsklausel bis hin zur Vertragslaufzeit wurde gemutmaßt.

07.02.2026 Eberl kündigt zeitnahe Upamecano-Verlängerung an

Anfang der Woche schien die Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano nach monatelangem Hin und Her endlich durch. Eine offizielle Bestätigung gab es bisher aber noch nicht. "Bei Upa sind wir auf einem sehr guten Weg und freuen uns drauf, wenn wir es verkünden können", erklärte Sportboss Max Eberl auf der Pressekonferenz am Samstag. Der Franzose soll einen Vertrag bis 2030 erhalten und 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Zudem hat Bayerns Innenverteidiger neben einem üppigen Handgeld offenbar auch eine Ausstiegsklausel im neuen Arbeitspapier, die 2027 aktiviert werden kann.

Upamecano kam im Sommer 2021 von RB Leipzig nach München. Bei den Bayern hat er sich längst zu einer festen Größe und zum Leistungsträger entwickelt. Paris Saint-Germain und Real Madrid sollen den 27-Jährigen umworben haben, was den Vertragspoker in die Länge zog.

05.02.2026 Serge Gnabry verlängert bis 2028 beim FC Bayern

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es fix! Serge Gnabry hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2028 beim FC Bayern verlängert. Dies gaben die Münchner am Donnerstag bekannt. "Serge Gnabry ist mit dem FC Bayern gewachsen und zählt zu den absoluten Stützen dieser Mannschaft – auf dem Platz und in der Kabine ist er ungemein wichtig. Er hat mit diesem Verein alles gewonnen und will dennoch immer mehr: Das macht ihn zu einem Vorbild. Er steht für den FC Bayern", wird Sportboss Max Eberl in der Pressemitteilung zitiert.

Der 30-jährige Offensivspieler steht seit 2017 unter Vertrag bei den Münchnern, mit denen er unter anderem 2020 die Champions League gewonnen hat. Er hätte bei seiner ersten Unterschrift an der Isar "niemals gedacht", dass er so lange bleiben würde, so Gnabry. Damals hatten ihn die Bayern zunächst für eine Saison an die TSG Hoffenheim verliehen. Seit seinem eigentlichen Anfang in München 2018 hat er in 311 Pflichtspielen 100 Tore erzielt und 69 vorbereitet.

"Meine Ziele sind, dass es so weitergeht: Wir sind eine echte Einheit und können Großes erreichen", erklärt Gnabry. Als Gründe für seine Verlängerung zu angeblich leicht reduzierten Bezügen nannte er "die Mannschaft, das Trainerteam, den ganzen Verein, die Fans, die Stadt, das Umfeld: Ich fühle mich beim FC Bayern sehr wohl."

02.02.2026 Italien statt Spanien: Bayerns Zaragoza erneut verliehen

Der FC Bayern verleiht den spanischen Offensivmann Bryan Zaragoza ein weiteres Mal, diesmal nach Italien. Der 24-Jährige werde bis zum Saisonende für die AS Rom auflaufen, teilte der deutsche Rekordmeister mit. Im vergangenen Halbjahr hatte Zaragoza auf Leihbasis für Celta Vigo in Spanien gespielt, in der vorigen Saison war er auch schon in seinem Heimatland aktiv und an CA Osasuna verliehen worden.

"In Rom, einem Spitzenklub in Italien und in der Europa League, hat er auf internationalem Top-Niveau die Möglichkeit, um sich auch mit Blick auf sein großes Ziel, die WM im Sommer, bestmöglich vorzubereiten", sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund über den dreimaligen Nationalspieler. Zaragozas Vertrag in München läuft noch bis zum 30. Juni 2029.

Offiziell! Bayern per Leihe zu Ligakontrahent Köln

Jetzt ist es fix! Felipe Chavez wechselt auf Leihbasis zu Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln. Dies gaben die Münchner am Monta

"Felipe ,Pippo‘ Chávez ist ein junger Spieler, der bereits jetzt von vielen Top-Vereinen umworben wird, und wir haben beim FC Bayern mit ihm einen klaren Plan, um ihn zu entwickeln. Er soll jetzt beim 1. FC Köln regelmäßig Bundesliga-Einsätze sammeln und so den nächsten Schritt machen", wird Sportdirektor Christoph Freund in einer Pressemitteilung zitiert. "Felipe ist ein richtig guter Fußballer mit einem außergewöhnlich starken linken Fuß und hat viel Potential für die Zukunft."

Köln leiht den 18-Jährigen bis zum Saisonende aus und hat im Anschluss eine Kaufoption. Berichten zufolge sollen die Bayern wiederum eine Rückkaufoption haben.

Bayern-Juwel Chavez vor Leihe nach Köln

Bayern-Abgang am Deadline Day: Wie das Fachmagazin "Kicker" und Transfer-Experte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, wechselt Felipe Chavez auf Leihbasis zu Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln. Die Rheinhessen sollen sich zudem eine Kaufoption und die Bayern ihrerseits eine Rückkaufoption gesichert haben.

Der 18-Jährige hat in dieser Saison häufig bei der ersten Mannschaft mittrainiert und sorgte beim Testspiel-Sieg gegen Red Bull Salzburg Anfang Januar für Aufsehen. Für die Profis absolvierte er zudem zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga gegen Wolfsburg und Augsburg.

01.02.2026 AS Rom beschäftigt sich mit Bayern-Leihgabe Zaragoza

Nächster Verein für Bryan Zaragoza? Nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano steht die Bayern-Leihgabe wohl kurz vor einem Wechsel zur AS Rom. Demnach haben die Italiener wohl ein offizielles Angebot hinterlegt für einen Leihdeal inklusive Kaufoption. Aktuell ist der Spanier vom FC Bayern an Celta Vigo ausgeliehen, Gespräche über eine vorzeitige Auflösung des Vertrags laufen. Der 23-Jährige kommt in der La Liga bisher nur auf ein Tor sowie eine Vorlage.

Auch Bayern-Talent Magnus Dalpiaz steht offenbar vor einem Wechsel nach Italien. Wie die "Bild" berichtet beschäftigen sich die Verantwortlichen des AC Mailand wohl intensiv mit dem 18-jährigen Verteidiger. Demnach soll Mailand eine Leihe inklusive Kaufoption planen. Die Münchner wollen sich gleichzeitig wohl ein Rückkaufrecht sichern. Dalpiaz gilt als eines der hoffnungsvollsten Talente am Campus des FC Bayern.