Bayerns neues Mega-Talent: Europas Topklubs jagen ihn

Bayerns 16-jähriger Verteidiger Cassiano Kiala könnte den Karl-Weg gehen. Aber Vorsicht: Zwei englische Klubs sind an ihm dran.

Am 11. Januar wird Cassiano Kiala zarte 17 Jahre alt, er darf noch nicht einmal selbst Auto fahren. Doch schon jetzt reißen sich die europäischen Topklubs um das Abwehrjuwel, wollen ihn so schnell wie möglich verpflichten.

Positiv aus Sicht des FC Bayern: Kiala steht bis 2027 bei den Münchnern unter Vertrag, sie haben es selbst in der Hand, wie es mit Kiala weitergeht. Und dass die Verantwortlichen auf den 1,86 Meter großen Verteidiger setzen, ist kein Geheimnis: Schon siebenmal gehörte Kiala in dieser Saison zum Profikader von Trainer Vincent Kompany, nur der erste Einsatz fehlt noch.

Interesse aus England

Aber das dürfte eine Frage der Zeit sein. Kiala wird intern als eines der größten Talente überhaupt gesehen, ihm wird nach AZ-Informationen zugetraut, in Zukunft Stammspieler in der Innenverteidigung zu werden. Daher soll der Youngster bald einen langfristigen Vertrag unterschreiben, die Gespräche sind dem Vernehmen nach bereits fortgeschritten.

Juwel: Vincent Kompany (r.) hält viel von Kiala. © IMAGO/Philippe Ruiz

Bayern will sich verständlicherweise absichern, denn an Kiala sind auch andere Spitzenvereine interessiert, vor allem der FC Chelsea und Manchester City. Laut eines Berichts des "Daily Mirror" war Kialas Vater kürzlich in London, um mit Vertretern von Chelsea und ManCity zu sprechen. Zudem soll Star-Berater Jorge Mendes, der unter anderem Cristiano Ronaldo vertritt, vergangene Woche in München gewesen sein, weil er Kiala gern in Zukunft betreuen würde. Der junge Mann ist schon jetzt äußerst begehrt.

Ein Aufstieg wie Karl?

Was die Chancen für Bayern verbessert: Ein Wechsel nach England wäre erst ab Kialas 18. Lebensjahr möglich, seit dem Brexit sind Transfers von U18-Spielern aus dem Ausland verboten. Kiala, der in Berlin geboren wurde und auch Wurzeln in Angola hat, durchlief bislang die deutschen Junioren-Nationalmannschaften, aktuell gehört er zum Aufgebot der U17. Und bald zur Bayern-Stammelf?

Der große Aufsteiger dieser Saison: Lennart Karl. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Coach Kompany hält definitiv viel von seinem Juwel, er nahm Kiala im Sommer schon mit zur Klub-WM. Vorzüge des Abwehrmanns, der David Alaba zu seinen Vorbildern zählt: Seine Schnelligkeit, Technik und der gute Spielaufbau.

Doch aktuell hat Kiala noch erfahrene Stars wie Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Minjae Kim, Josip Stanisic oder Hiroki Ito vor sich, er muss sich im Training zeigen und beweisen. Diese Saison hat allerdings gezeigt, dass es ein Youngster wie Lennart Karl in die erste Elf schaffen kann. Mit Kiala lauert das nächste Juwel schon.