Bayerns Afrikameister Bouna Sarr mit Torte empfangen

Der FC Bayern hat seinen frischgebackenen Afrika-Cup-Sieger Bouna Sarr standesgemäß in München begrüßt.

München - Eine Torte für den Afrikameister: Der FC Bayern hat seinen senegalesischen Afrika-Cup-Gewinner Bouna Sarr herzlich empfangen.

Bouna Sarr: Überglücklich zurück in München

In einem Video, dass die Münchner über die Sozialen Netzwerke verbreiteten, ist zu sehen, wie der 30-Jährige mit viel Applaus begrüßt wurde. Der Linksverteidiger bekam eine rot-weiß-blaue Torte mit einem Bild von sich überreicht.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

"Willkommen zurück in München", twitterte Vorstandschef Oliver Kahn. "Wir sind sehr stolz, einen Afrika-Cup-Sieger in unseren Reihen zu haben. Noch einmal herzlichen Glückwunsch zu diesem großartigen Erfolg."

Bouna Sarr: Feste Größe im Team des neuen Afrika-Cup-Siegers Senegal

Senegal hatte den Titel am Sonntag durch ein 4:2 im Elfmeterschießen im Finale gegen Rekordsieger Ägypten gewonnen. Der Münchner Rechtsverteidiger stand im Turnier in Kamerun in jedem Spiel in der Startelf. Bis auf das zweite Vorrundenspiel gegen Guinea, als er in der 90. Minute ausgewechselt wurde, absolvierte er jede Partie über die volle Distanz.

"Es ist natürlich alles noch sehr frisch, aber ich begreife es von Tag zu Tag mehr. Wir haben für so viele positive Reaktionen bei Millionen Senegalesen gesorgt, das werde ich nie vergessen. Ich bin heute nach München zurückgekehrt und genieße einfach das Gefühl, diesen historischen Sieg für mein Land mit meinen Teamkollegen errungen zu haben", wird Sarr auf der Klub-Website zitiert.