Bayern-Vorstand Kahn über DFL-Spielordnung: Regelung für Verletzte unzeitgemäß

"Es gibt Regularien von der DFL, und diese Regularien, die nehmen wir an, die akzeptieren wir für den heutigen Tag. Ich glaube nur, dass die Regularien in einer Zeit gemacht worden sind, in der es Corona noch nicht gegeben hat", fand Oliver Kahn am Freitag klare Worte.

07. Januar 2022 - 21:47 Uhr | AZ/dpa