Bayern-Verteidiger Bouna Sarr nach Knie-OP zurück im Lauftraining

Bouna Sarr arbeitet an seinem Comeback. Der Rechtsverteidiger absolvierte am Dienstag erstmals nach seiner Knie-OP wieder eine Laufeinheit an der Säbener Straße.

06. Dezember 2022 - 14:52 Uhr | AZ/dpa