Bayern-Stars im Supercup angeschlagen: Entwarnung bei Neuer und Coman

Der Torhüter wird am Sprunggelenk erwischt, der Stürmer am Rücken. Nagelsmann beruhigt.

Manuel Neuer (35) war einmal mehr in einem Finale in absoluter Bestform, er glänzte mit tollen Paraden und einmal sogar als Kopfballungeheuer: Mitte der zweiten Halbzeit schraubte sich der Torhüter weit außerhalb seines Strafraums hoch - und kam doch tatsächlich vor Dortmund-Stürmer Erling Haaland an den Ball. Famos!

Bange Momente für Bayern-Fans

Doch die Bayern-Fans hatten auch bange Momente zu überstehen, denn Neuer musste kurzzeitig am rechten Fuß behandelt werden. "Manu hatte einen Pressschlag, bei dem er etwas am Sprunggelenk abbekommen hat", sagte Trainer Julian Nagelsmann: "Er konnte aber weiterspielen. Daher gehe ich nicht davon aus, dass es etwas Schlimmeres ist. Das Gleiche gilt für King. Ich hoffe, dass beide am Wochenende wieder zur Verfügung stehen."

Schmerzen am Sprunggelenk: Manuel Neuer. © Ralf Ibing/firo Sportphoto

Coman klagt über Rückenschmerzen

King, Kingsley Coman (25), bekam einen Stoß in den Rücken ab. "Bei ihm war es so, dass er einen ausstrahlenden Schmerz im Rücken hatte", erklärte Nagelsmann: "Als er sich in der Kabine hingesetzt hat, wurde der Schmerz schlimmer. Wir wollten dann schauen, ob es besser wird, wenn er sich wieder ein bisschen bewegt. Man hat dann aber leider gleich gesehen, dass es nicht besser wurde."

Coman könnte durch Sané ersetzt werden

Coman, der schon in der Vorbereitung mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, wurde daher nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff durch Leroy Sané ersetzt, der Eingewechselte machte seine Sache gut, wirkte sehr motiviert. Gut möglich also, dass am Sonntag gegen Mainz Sané für Coman in der Startelf steht. Das Tor wird Kopfballungeheuer Neuer hüten.